آخرهم أحمد صفوت في "فات الميعاد"، فنانون قدموا شخصية "العوض" للبطلة

تظل فكرة “العوض” في الدراما واحدة من أكثر الأفكار تأثيرًا، حيث يشعر المشاهدين من خلالها بالارتياح بعدما يعيشون مع البطلة في علاقة سامة أو تجربة زواج فاشلة، ثم يجدون من يعيد إليها الإحساس بالأمان والاحتواء.

وتلقى هذه الشخصيات التي تجسد “العوض” صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة النساء، لأنها تفتح نافذة أمل، وتؤكد أن الألم لا يعني النهاية.

ولقد قدمت الدراما المصرية على مدار السنوات العديد من النماذج للفنانين الذي كانوا “عوض” للبطلات اللاتي واجهن تجارب فاشلة ومؤذية وسامة، وآخر هذه الشخصيات كان معتصم، في مسلسل “فات الميعاد”.

أحمد صفوت في مسلسل فات الميعاد

يعد أحمد صفوت من أحدث النجوم الذين جسدوا شخصية “العوض” في الدراما حيث عاش الجمهور وتفاعل مع قصته هو وبسمة (أسماء أبو اليزيد) بعدما مرت هي بعلاقة شديدة القسوة مع زوجها “مسعد” (أحمد مجدي)، وهو رجل تحكمه الأنانية ويمارس العنف تجاه زوجته، حتى انتهى زواجهما بالطلاق، وتزوج من أخرى بلا أدنى شعور بالمسؤولية عما تسبب فيه من أذى.

لكن الحياة منحت “بسمة” فرصة جديدة عبر “معتصم”، وهو رجل ناضج، هادئ، يقدر المرأة ويُحسن احتواءها ويمنحها الأمان الذي افتقدته طويلًا، ليصبح خير “عوضا” لها ويتزوجها.

هاني عادل في “عيشها بفرحة”

ضمن حكايات مسلسل 55 قصة حب، وتحديدًا في الحكاية الثالثة التي حملت اسم “عيشها بفرحة”، قدمت الفنانة هبة مجدي شخصية فتاة تتعرض لحادث مأساوي يغير مجرى حياتها ويُقعدها على كرسي متحرك.

وبينما تكافح لتتأقلم مع وضعها الجديد يتركها حبيبها لظرفها الصحي ولكنها لا تيأس وتبدأ العمل كمساعدة مخرج، ليظهر لها “العوض” في حياتها وهو ممثل مشهور (يجسد دوره هاني عادل) حيث يقع في حبها بصدق، ويتحدى كل التوقعات والأحكام المجتمعية، ويقرر الزواج منها عن اقتناع وحب، لا من باب الشفقة.

الحكاية كانت من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.

نور محمود في “أمل حياتي”

في عام 2020، عاش الجمهور قصة حب بين حنان مطاوع ونور محمود في حكاية أمل حياتي ضمن مسلسل إلا أنا.

حيث كانت "أمل" فتاة يتيمة لم تكمل تعليمها، وتعيش في حي شعبي، تعمل في حرفة شاقة وتتكفل بكافة مصاريف أشقائها، لكنها تقرر فيما بعد استكمال مشوارها التعليم وتواجه صعوبات ويظهر سليم، الذي جسد شخصيته الفنان نور محمود، ليكون لها العوض عما واجهته في حياتها.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.

ظافر العابدين في البحث عن علا 2

في الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، استكملت هند صبري شخصية “علا عبد الصبور”، التي تمر بمرحلة انتقالية في حياتها بعد صدمة الطلاق من زوجها السابق (هاني عادل).

وبالرغم من محاولاتها المستمرة للشفاء والنضج، تظل علا تبحث عن ذاتها، وعن رجل يمنحها الشعور بالاستحقاق من جديد، وتقابل “كريم” (ظافر العابدين)، الرجل المختلف الذي لا يُثقل عليها بانتقادات أو شروط، بل يخوض معها رحلة من المواقف والتعارف والصدامات البسيطة، ثم يتطور الحب بينهما ليُكلل في النهاية بزواج جديد.

و“كريم” كان بمثابة العوض الهادئ والناضج الذي جاء بعد علاقة طويلة مؤذية، ليرمم جراح علا ويمنحها فرصة جديدة للحياة.

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