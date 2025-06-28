الدنيا ليست لنا، مصرع 19 فتاة بالطريق الإقليمي يثير غضب المصريين، والنشطاء: مشفناش بتوع اللقطة

حادث الطريق الإقليمي، لا تزال أصداء حادث الطريق الإقليمي، الذي راحت ضحيته 19 فتاة في عمر الزهور، تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد خلف الحادث المروع حالة من الحزن الشديد الذي خيم على كل المصريين، فسبقت دموعهم كل الكلمات.

حادث الطريق الإقليمي يثير غضب المصريين

دشن النشطاء هاشتاج بعنوان "حادث الطريق الإقليمي"، الذي تصدر تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، فحادث مصر الفتيات، اللاتي يحاولن العمل لكسب عيشهن والعمل في أعمال شاقة لكسب الفتات الذي يساعدهن في الاستعانة على مصاريف دراستهن، أصبح مشهدا مأساويا متكررا.

حادث الطريق الإقليمي ومصرع 19 فتاة، فيتو

أثار حادث الطريق الإقليمي، الذي تسبب في مصرع 19 فتاة في عمر الزهور، حالة من الحزن الممزوج بالغضب لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبة المسئولين عن الحوادث المتكررة في الطريق الإقليمي، الذين وصفوه بـ "طريق الموت"، فالضحايا خرجن فجرًا بحثًا عن لقمة العيش، لكنهن لم يعدن لأسرهن، بعد حادث مروع تسبب فيه سائق شاحنة سار بالطريق العكسي، واصطدم بسيارة ميكروباص تحمل فتيات في عمر الزهور، فدهس أحلامهن في حياة كريمة، وعدن لأسرهن في نعوش.

مشهد يلخص المأساة المركبة التي يعيشها ملايين المصريين

علق الباحث بعلم الاجتماعي السياسي، الدكتور عمار على حسن فقال: “كل التعازي لأهالي فتيات وفتية دفعهم العوز إلى العمل باليومية بعيدا عن قريتهم (السنابسة- المنوفية) فوقع لهم حادث سير على الطريق الإقليمي، من بين هؤلاء الغلابة من يموت غرقا في رحلة مماثلة عبر النيل، أو ينزف على الأسفلت حتى يفارق الحياة، في بلد يزيد فيه معدل الفقر كل يوم... تسعة عشر زهرة من شابات مصر، قضين نحبهن في حادث أليم أثناء عودتهن من عمل شاق لا يتجاوز أجره اليومي ١٣٠ جنيهًا مصريًا، في مشهد يلخص المأساة المركبة التي يعيشها ملايين المصريين من الكادحين والفقراء، الذين يدفعون أثمانًا فادحة بحثًا عن لقمة عيش كريمة”.

اللهم اكفنا شر الحوادث وفواجع الأقدار ومر

القضاء ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه



الله يصبر اهاليهم ويربط علي قلوبهم

عرايس في الجنة بإذن الله.. #الطريق_الإقليمي#المنوفية pic.twitter.com/fjJ01392BW — 𝐎𝐥𝐚 𝐀𝐦𝐞𝐫 ( عُلا عامر ) (@ola8250) June 27, 2025

وتابع عمار علي حسن: “إن الحادث الذي وقع في محافظة المنوفية ليس مجرد مأساة مرورية، بل هو صورة موجعة لانعدام العدالة الاجتماعية، وغياب الحد الأدنى من مقومات الأمان والكرامة للعاملات في مصر. هؤلاء الفتيات لم يمتْن فقط في طريق العودة من العمل، بل قضين تحت وطأة الإهمال، وانعدام الرقابة، والاستهانة المستمرة بأرواح البسطاء”.

أما الإعلامي محمود سعد فقال: "الحادث كبير والمصاب جلل والتفاصيل صعبة ومؤسفة.. خالص التعازي لأسر ضحايا حادثة الطريق الإقليمي بالمنوفية.. ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويربط على قلوب أهاليهم ويصبرهم.. الحقيقة مفيش كلام يتقال..".

محاسبة المسئولين أولًا وإعلان الحداد

وقال البلوجر أحمد الحضري: "شوفت دفنة الأطفال اللي ماتوا في حادثة الطريق الإقليمي دلوقت، 19 عربية إسعاف ماشيين في صف طويل بيدفنوا حياة وأحلام 19 طفلة كل ذنبهم أنهم اتولدوا فقرا في مصر... مكنش مسؤول قعد على كرسي قبل ما الأطفال دي ما تدفن، أو على الأقل كانوا بيتحاسبوا حاليا، أطفالنا مش رخاص".

أهالي السنابسة يودعون 19 فتاة، فيتو

وعلق البلوجر أحمد عز العرب فقال: "كيف يمر هذا الحادث دون إعلان الحداد ودون أى بيان رسمى ولا سؤال فى البرلمان!؟".

أما البلوجر ناصر وحيد فعلق قائلا: "مشفناش بتوع اللقطة ليه بجد من محافظ لوزير لعضو مجلس لشخص مسؤول أو لهيئة أو جهة معينة ولا دول مش بيحبوا الحزن ولا خايفين الأهالي تمسك فيهم هناك ويدفنوهم مع أحلام أطفال حسبي الله".

وعلق البلوجر أبانوب محروس فقال: "تفاصيل حادث الطريق الإقليمي في المنوفية هي تقريبًا نفس تفاصيل غرق معدية أبو غالب في المنوفية السنة اللي فاتت نفس المأساة شوية بنات قاصرات طالعين يجروا على أكل عيشهم، لا البلد عرفت توفر لهم أو لأهاليهم حياة كريمة ولا حتى عرفت تحافظ على حياتهم البائسة بسبب الإهمال".

لا الدُنيا لنا، وما كُنا للدُنيا

وردت البلوجر فاتن عتمان فقالت: "لا الدُنيا لنا، وما كُنا للدُنيا. إنَّا لله وإنَّا إليه لراجعُون، ١٩ وردة من بنات مصر اتقطفوا فجأة، على الأسفلت… ١٩ روح بريئة كانوا راجعين من شقاهم وتعبهم في المصانع، في عز الشمس. دول ١٩ أم وأب انهاروا".

جنازة فتيات السنابسة، فيتو

وقال البلوجر أحمد عواد: "حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية عاشوا بشرف وماتوا بعزة نفس!! لا خرجن لايف، ولا تسولن، ولا مدوا أيديهن من الفقر والعوز! لا الدُنيا لنا، وما كنا للدُنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشريفات العفيفات وأنزلهم منازل الشهداء والصالحين وربط على قلوب أهليهم يا رب العالمين".

أما البلوجر أحمد كساب فقال: "لا حول ولا قوة الا بالله للأسف أصبح هذا المشهد متكرر يوميًا علي طريق الموت "الطريق الإقليمي" ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم".

وفاة 19 فتاة في حادث الطريق الإقليمي، فيتو

وعبر البلوجر محمود رمضان عن حزنه فقال: "١٩ بنت راحوا في لحظة... بنات في عُمر الورد، ما بين ١٤ و٢٣ سنة... صاحيين من الفجر يجروا على لقمة عيش بـ١٣٠ جنيه في اليوم، مش رايحين رحلة ولا طلعة... رايحين مصنع! وفي لحظة واحدة... تصادم بشع على الطريق الإقليمي الدائري، ١٩ روح طاهرة راحت والباقي بين الحياة والموت".

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