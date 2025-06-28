السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الدعم النفسي لمصابي وأسر حادث الطريق الإقليمي بمنوف

الهلال الأحمر، فيتو
الهلال الأحمر، فيتو
ads

قامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، بالتوجه إلى المستشفيات الثلاث اللاتي استقبلت ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمدينة أشمون، لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

وقامت فرق الهلال بالمنوفية، بزيارة المصابين بالمستشفيات، وتواصل عملها على دراسة الحالات لتقديم التدخلات والمساعدات اللازمة، وفق توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي فى هذا الشأن.

ويقدم الهلال الأحمر خالص التعازي لأسر الفتيات الـ 18 والسائق، داعين الله عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويلهم أهلهنَّ الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري ضحايا حادث الطريق الإقليمى طريق الإقليمي مصابي حادث الطريق الإقليمي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات والمساعدات والدعم لأسر ضحايا حادث المنوفية

الميكروباص اتفرم تحت عجلات تريلا الموت، مصرع 19 في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، القبض على السائق المتهم، وزير العمل يقررصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب، وزيرة التضامن تتابع التداعيات

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

الهلال الأحمر ومؤسسة ويل سبرينج يوقعان بروتوكول تعاون لتنمية مهارات الأطفال والشباب

الأكثر قراءة

الامتحانات صعبة وما حلش في العربي، تفاصيل تخلص طالب ثانوية عامة من حياته في الدقهلية

ارتفاع يصل إلى 63 جنيها، أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق

نعي مؤثر ودعوة إلى الوعي، كيف تفاعلت المؤسسات الدينية مع ضحايا حادث الطريق الإقليمي

تاني حالة في ساعات، طالب بالثانوية العامة بالدقهلية ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" لصعوبة الامتحانات

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

اليوم، الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه

فتحت وشه بـ 10 غرز، زوجة تعتدي علي زوجها بـ "الكاتيل" في بدر

رسالة مؤثرة من زيزو إلى عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية