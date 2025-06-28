الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الدعم النفسي لمصابي وأسر حادث الطريق الإقليمي بمنوف

قامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، بالتوجه إلى المستشفيات الثلاث اللاتي استقبلت ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمدينة أشمون، لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

وقامت فرق الهلال بالمنوفية، بزيارة المصابين بالمستشفيات، وتواصل عملها على دراسة الحالات لتقديم التدخلات والمساعدات اللازمة، وفق توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي فى هذا الشأن.

ويقدم الهلال الأحمر خالص التعازي لأسر الفتيات الـ 18 والسائق، داعين الله عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويلهم أهلهنَّ الصبر والسلوان.

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