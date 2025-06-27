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صور شهيدات لقمة العيش ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

شهداء لقمة العيش
شهداء لقمة العيش ضحايا حادث الاقليمى بالمنوفية

حصلت فيتو على صور شهيدات لقمة العيش اللاتى لقين مصرعهن فى حادث التصادم المروع الذى وقع صباح اليوم على الطريق الإقليمى بالمنوفية.

 

ولقيت 19 فتاة مصرعهن، وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وتم نقلهن لمستشفى أشمون العام، والباجور وقويسنا.

مصرع  19 فتاة فى حادث بالمنوفية

 

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن وفاة 19 فتاة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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الطريق الاقليمى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام

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