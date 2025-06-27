الميكروباص اتفرم تحت عجلات تريلا الموت، مصرع 19 في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، القبض على السائق المتهم، وزير العمل يقررصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب، وزيرة التضامن تتابع التداعيات

في لحظة واحدة، تحولت رحلة عمل بسيطة إلى فاجعة دموية هزت محافظة المنوفية، مشهد مأساوي على الطريق الإقليمي، بعدما افترست شاحنة نقل ثقيل سيارة ميكروباص تقل عمالة، من عمال اليومية، لتسفر الكارثة عن مصرع 19 شخصًا وإصابة اثنين آخرين، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي وفرق الإسعاف.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، بينما تتصاعد صرخات الضحايا في سماء المكان، في مشهد لم يره الأهالي من قبل.

مصرع وإصابة 21 شخصا فى حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

حصل موقع فيتو علي أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذى أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 الذين لقوا مصرعهم في الحادث وهم كالتالي

من مركز الباجور:

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي

أسماء ضحايا من مركز أشمون:

ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية



أسماء ضحايا من مركز قويسنا:

هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل



أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد

وآخر لم يتم التعرف على هويته

وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث المنوفية

وتقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص العزاء لأسر المتوفين، ضحايا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية كما تمنى سرعة الشفاء للمصابين.



ووجه الوزير جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات هذا الحادث الأليم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين، وكذلك للمصابين والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

وتابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، حيث حدث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا.



كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وتم نقل ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية الـ 21 لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ولقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين وحالات الوفاة لمستشفى أشمون العام.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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