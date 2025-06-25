موظف في دعوى بمحكمة الأسرة: زوجتي طردتني من الشقة وحرمتني من أبنائي

أقام موظف دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، طالب إثبات خروجها عن طاعته، واتهمها بطرده من مسكن الزوجية وحرمانه من أطفاله.

وقال الزوج أمام قاضي الأسرة: زوجتي استولت على مسكن الزوجية وواصلت تهديدي، وحرمتني من رؤية أولادي طيلة 5 أشهر، بعد زواج دام 12 عاما، وبعد كل ذلك فوجئت بها رافعة ضدي دعوى طلاق للضرر".



وأضاف: “حاولت طيلة 5 أشهر رغم الضرر الذي لحق بي إرجاعها وتصفية الأمور بينا بشكل ودي وتدخل الأقارب من أجل أن يعيش أبنائنا بينا إلا أنها رفضت بشدة، وبدون سبب واضح واكتشفت برفع دعوى طلاق للضرر ضدي".





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