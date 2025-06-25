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حوادث

السيطرة على مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بنفق وادي النيل في المهندسين

مشاجرة بين أشخاص
مشاجرة بين أشخاص بنفق وادي النيل والأمن يسيطر، فيتو

تمكنت قوات مباحث مديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة نشبت  بين مجموعة من الأشخاص، بنفق وادي النيل في منطقة المهندسين، وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لديوان عام قسم شرطة العجوزة، وجار إعداد الأكمنة اللازمة لضبط باقي المتهمين.

تلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بنفق وادي النيل فتم الدفع بقوات الأمن التي نجحت في السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها.

 

ويواصل رجال الأمن جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وضبط باقي المتهمين، الذين لاذوا بالفرار عقب وصول قوات الأمن وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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قوات مباحث مديرية مشاجرة المهندسين

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