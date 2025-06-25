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حوادث

ما هي الوصية الواجبة وشروطها ومن المستحقين لها وطرق الحصول عليها؟

الوصية الواجبة وشروطها،فيتو
الوصية الواجبة وشروطها،فيتو

تعد الوصية الواجبة هي وصية قانونية إلزامية لصالح أحفاد توفي آباؤهم أو أمهاتهم قبل الجد أو الجدة، وحرمتهم قواعد الميراث من أن يكون لهم نصيب، فاستعاض القانون عن ذلك بنصيب محدد يُعطى لهم من التركة.

 

على هذا النحو ترصد فيتو لقرائها، المستحقون الوصية الواجبة وطريقة استخراجها  من الميراث، ومقدارها وشروطها في التقرير التالي..

 

طريقة استخراج الوصية الواجبة من الميراث ومقدارها


 

-يتم افتراض حياة الابن المتوفَّى أو البنت المتوفَّاة وتقسم التركة لمعرفة ما كان يستحقه المتوفَّى منهم بعد افتراض أنه على قيد الحياة على ألا يزيد المقدار على الثلث؛ فإن زاد عليه يتم رده إلى الثلث فقط، وتسمى: بمسألة (الوصية).

- يتم خصم النصيب السابق المستخرج أولًا من التركة كلها، وإعطاؤه لمستحقيه قبل تقسيم التركة على الورثة الآخرين.

- يتم تقسيم باقي التركة على الورثة الآخرين الأحياء دون من أخذ بالوصية الواجبة.

 


شروط استحقاق الوصية الواجبة
 

-يشترط ألا يكون هؤلاء الأحفاد وارثين أصليين، وأن يكون الوالد المتوفى (ابن المورث) ذكرًا أو أنثى.

- ألا يكون الأحفاد من الورثة الشرعيين أصلًا، كوجود أعمامهم على قيد الحياة.


 

- ألا يكون الجد قد أوصى أو أعطى ما يعادل نصيبهم أثناء حياته.


 

- ألا يكون أحد الأحفاد قد تسبب في قتل الجد، أو أن يكون ابنًا لشخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين


من المستحقون؟

 

يفرّق القانون بين نوعي الأحفاد:


- أولاد الظهور: كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل – هؤلاء يستحقون الوصية الواجبة دون قيد.
- أولاد البطون: كابن البنت وابن بنت الابن – ويستحقونها فقط إذا كانوا من الطبقة الأولى.

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