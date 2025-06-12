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ثقافة وفنون

بعد الانفصال عن مها الصغير، أحمد السقا يكشف موقفه من تكرار تجربة الزواج (فيديو)

الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا ومها الصغير، فيتو

 تحدث النجم أحمد السقا في أول تعليق له بعد انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، عن موقفه من تكرار تجربة الزواج بعد الطلاق، وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية” أنه يدير حساباته الشخصية من حين لآخر، ويطّلع على التعليقات بنفسه، لكنه لا يهتم بالإهانات، قائلًا: "أقرأ التعليقات وأهتم بها، لكن ما عنديش وقت أضيعه في الزعل من الإهانات."

 

أحمد السقا عن الزواج مرة أخرى: "دلوقتي لأ.. لسه طازة جدًا"

وعند سؤاله عن إمكانية خوض تجربة الزواج مرة أخرى، أجاب أحمد السقا بصراحة:"دلوقتي لأ، مبفكرش.. لأني لسه طازة جدًا."

 

وأضاف:"أنا عندي 3 أولاد أهم من أي حاجة في الدنيا: ياسين، وحمزة، ونادية."

 

ياسين السقا تحت المجهر.. وانتقادات متوقعة

 وتطرق السقا إلى الحديث عن ابنه ياسين، الذي تعرّض لانتقادات بعد أول ظهور تمثيلي له، مؤكدًا أنه لم يغضب من ردود الفعل، واعتبرها أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن ياسين مؤهل علميًا وفنيًا.

وقال:"ياسين درس تمثيل، وإخراج، وسيناريو، ومونتاج، وصوت، وكل حاجة ليها علاقة بالسينما، وتخرج بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف".

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