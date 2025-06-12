بعد الانفصال عن مها الصغير، أحمد السقا يكشف موقفه من تكرار تجربة الزواج (فيديو)

تحدث النجم أحمد السقا في أول تعليق له بعد انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، عن موقفه من تكرار تجربة الزواج بعد الطلاق، وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية” أنه يدير حساباته الشخصية من حين لآخر، ويطّلع على التعليقات بنفسه، لكنه لا يهتم بالإهانات، قائلًا: "أقرأ التعليقات وأهتم بها، لكن ما عنديش وقت أضيعه في الزعل من الإهانات."

أحمد السقا عن الزواج مرة أخرى: "دلوقتي لأ.. لسه طازة جدًا"

وعند سؤاله عن إمكانية خوض تجربة الزواج مرة أخرى، أجاب أحمد السقا بصراحة:"دلوقتي لأ، مبفكرش.. لأني لسه طازة جدًا."

وأضاف:"أنا عندي 3 أولاد أهم من أي حاجة في الدنيا: ياسين، وحمزة، ونادية."

ياسين السقا تحت المجهر.. وانتقادات متوقعة

وتطرق السقا إلى الحديث عن ابنه ياسين، الذي تعرّض لانتقادات بعد أول ظهور تمثيلي له، مؤكدًا أنه لم يغضب من ردود الفعل، واعتبرها أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن ياسين مؤهل علميًا وفنيًا.

وقال:"ياسين درس تمثيل، وإخراج، وسيناريو، ومونتاج، وصوت، وكل حاجة ليها علاقة بالسينما، وتخرج بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.