ألقت قوات مباحث القاهرة، القبض على أحد أعضاء نادي الجزيرة بالقاهرة من داخل النادي بسبب اتهامه بسب وقذف العديد من أعضاء النادي.

وتحرر محضر الضبط وجاري إحالته للنيابة العامة للتولى التحقيقات.



والجدير بالذكر أن العضو المذكور سبق وأن سب وقذف رئيس النادي السابق، عمرو جزارين، وتم الحكم ضده والحجز على ممتلكاته، وفي هذه الواقعة أقدم على سب وقذف العديد من أعضاء النادي، وسبق فصله من النادي من خلال مجلس إدارة النادي السابق، ثم عاد مرة وتم إلغاء قرار الفصل من خلال مجلس إدارة النادي الحالي.





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