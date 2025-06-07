مها الصغير: رفضت فرصة للتمثيل أمام أحمد زكي.. واستعد لإقامة معرض فني للوحاتي

علقت الإعلامية مها الصغير، على تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. واصفة إياها بأنها تشبه "الجرائد الصفراء".



وقالت مها الصغير خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON": "بحس أن السوشيال ميديا، زي زمان الجرايد الصفرا، بقيت بحس أنها مدمرة أكتر ما هي نافعة".

التطور التكنولوجي

وأشارت إلى أنه كلما زاد التطور التكنولوجي تشعر أنها "توكسيك" وسامة جدا. موضحة أن خطتها بشأن التعامل مع تلك التعليقات، هو عدم النظر إليها أو التعامل مع أي أشياء سلبية.

كما أوضحت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للتركيز على عملها بشكل أكبر، بالإضافة إلى إقامة معرض فني للوحات.



https://www.youtube.com/watch?v=1P-y1yVZAsA

على صعيد مختلف، كشفت "الصغير" عن تلقيها عدد من عروض التمثيل، منها فيلم مع المخرج يوسف شاهين، التي عبرت عن حبها الشديد له، ووصفت الفيلم بأنها كان حلما ترغب في تقديمه، لكنها كانت في تلك الفترة مشغولة بدراستها.

وأوضحت أنها تلقت عرضا آخر للتمثيل من المخرج وحيد حامد، للتمثيل في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان أحمد زكي في دور ابنته، وجاء الترشيح من خلال الفنانة ليلى علوي التي شاركت في الفيلم، لأنها كانت صديقة مقربة من والدها الراحل محمد الصغير.

وأردفت: "الفيلم جميل واللي مثلته رائعة، ومكنش ليا أي تجارب في التمثيل وقتها، ومكنتش عايزة أمثل لأن معنديش الموهبة دي، ولو مثلت هبقى مأساة".

في سياق آخر، قالت إنها خلال تصويرها برنامج "It's Show Time"، كانت تحدث بعض الخلافات الأسرية بسبب تأخرها لظروف التصوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.