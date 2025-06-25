القبض على قائد سيارة دهس شابا أعلى دائري الوراق

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على سائق دهس شاب أسفل عجلات سيارته الملاكي أثناء عبوره الطريق أعلى دائري الوراق، بينما تم نقل المتوفى للمستشفى وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وجار خضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه لها من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم وجاري إحالته للنيابة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب مقيم بمنطقة الوراق، متأثرًا بإصابته نتيجة الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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