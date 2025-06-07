أخبار الفن اليوم: فيلم المشروع x يتصدر إيرادات العيد.. أسرة العندليب تتوعد لمهرجان موازين.. مها الصغير: رفضت فرصة للتمثيل أمام أحمد زكي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأحداث والفعاليات الفنية.

نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إيرادات بلغت 7,551,350 مليون جنيه أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى، بدور العرض المصرية، ما جعله يتصدر شباك الإيرادات.

وكان فيلم المشروع إكس يحتل المركز الأول في شباك الإيرادات اليومي، خلال الأيام الأولى من عرضه، ولكن بعد طرح فيلم ريستارت للفنان تامر حسني بدأ فيلم المشروع x في التراجع وحصد إيرادات بشكل أقل عن الأيام الأولي ليعود من جديد لتصدر شباك الإيرادات.

على الرغم من عرض منصة يانجو بلاي وعدد من المتاجر الإلكترونية طرح فيلم “سيكو سيكو” بطولة الفنانين عصام عمر وطه الدسوقي، أونلاين عقب سلسلة من النجاح بشباك التذاكر المصري والعربي، إلا أن العمل مازال يقتنص الإيرادات بمصر

وحقق سيكو سيكو إجمالى إيرادات وصل لـ 428 ألفا بمصر خلال أولى أيام عيد الأضحى.

ويأتي ذلك بعدما عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المبارك الماضي، وحقق إيرادات قوية جعلته يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام المصرية تحقيقا للإيرادات وذلك بعد فيلم “ولاد رزق 3” المتصدر.

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن إطلاق اسم الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب على مسابقة العروض المسرحية، وذلك بموافقة وإجماع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

ويُعد هذا القرار بمثابة تخليد لاسم سيدة المسرح العربي، التي أثرت الساحة الفنية بأعمال خالدة ومساهمات بارزة كممثلة ومخرجة ومديرة لفرق كبرى مثل المسرح الحديث والمسرح القومي، فضلًا عن مكانتها الرمزية في تاريخ المسرح المصري.

يستعد مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته لعام 2025 لاستقبال كوكبة من ألمع نجوم الطرب العربي، مقدمًا لجمهوره مزيجًا فريدًا يجمع بين عبق الأصالة وروح التجديد، في سهرات فنية واعدة تجمع بين الإحساس العالي والتكنولوجيا المتطورة.

فروجت هذه الدورة من مهرجان موازين عن تجارب فنية استثنائية، حيث يعود أحد عمالقة الطرب الأصيل للجمهور مرة أخرى في سهرة يمتزج فيها الفن بالتكنولوجيا، ليعيدوا إحياء "الزمن الجميل" بوسيلة الهولوجرام.

أطلقت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، بيانا تحذيريا لـ إدارة مهرجان موازين في المغرب، من استخدام اسم أو صوت الراحل في حفل بتقنية الهولوجرام، حيث نشرت بيانًا للتوضيح جاء كالآتي: "وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوجرام" يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ".

وأضاف البيان: "وحرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان “موازين” أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.. كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسميًا، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة".

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأضحى بعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" في جدة

تنطلق اليوم السبت عروض مسرحية “مكسرة الدنيا” للفنانة دنيا سمير غانم في جدة، على مسرح “سيتي ووك” ضمن فعاليات موسم جدة، وضمن ليالي عيد الأضحى 2025.

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم فى جدة حتى الاثنين 9 يونيو.

مها الصغير: رفضت فرصة للتمثيل أمام أحمد زكي.. واستعد لإقامة معرض فني للوحاتي

علقت الإعلامية مها الصغير، على تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. واصفة إياها بأنها تشبه "الجرائد الصفراء".

وقالت مها الصغير خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON": "بحس أن السوشيال ميديا، زي زمان الجرايد الصفرا، بقيت بحس أنها مدمرة أكتر ما هي نافعة".

تستعد النجمة آمال ماهر خلال الأيام المقبلة، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية والتي تأتي بعنوان حاجة غير والذي يتضمن 10 أغانٍ.

وتتعاون “آمال” في أحدث ألبوماتها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

ويتعاون الشاعر الغنائي أحمد المالكي مع آمال ماهر في أغنيتين بألبومها الجديد “حاجة غير” الأولى بعنوان اتراضيت والثانية مضمونة.

وأغنية اتراضيت من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية مضمونة من ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

القصة الكاملة لخلافات إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد

بعدما أصبحت الخلافات بين المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وزوجته خبيرة التجميل والبلوجر شيماء سعيد حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خرج إسماعيل الليثي عن صمته وأكد في تصريحات صحفية أن شيماء سعيد لا تزال زوجته وليست طليقته وأن ما حدث مشاجرة عادية تحدث بين الأزواج.

وخلافات إسماعيل وزوجته شيماء أصبحت “تريند” بعد خروج الزوجة في فيديو عبر تطبيق تيك توك وهي تصرخ وتبكي بشكل هستيري، قائلة: “بصوا يا جماعة إسماعيل عمل فيَّ إيه، ضربني وخد فلوسي وشقايا كله وكسر لي تليفوناتي وخد دهبي كله 10 سنين مستحملة وبوظ لي وشي كله وجسمي متقطع أنا عايزة حقي يا جماعة".

كشفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أن أغلب أغانيها تتحدث فيها عن زوجها السابق ليام هيمسورث

وذكرت مايلي، في حوار صحفي، أن فترة طلاقها من ليام هيمسورث، كانت من أصعب الفترات في حياتها، وأنها ظلت تحبه لفترة طويلة، واستغرقت الكثير من الوقت والمجهود لتتخطي علاقتهما.

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