شاهد، لحظة نشوب حريق بمخزن بويات في البراجيل

حصل موقع فيتو على فيديو وصور للحظة نشوب حريق داخل مخزن بويات بمنطقة البراجيل.

وتحاول قوات الإطفاء السيطرة على الحريق مستخدمة سلالم كهربائية ومعدات ثقيلة وخراطيم مياه.

وكشفت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحريق الذي التهم كافة محتويات المخزن.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران.

وأكدت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحادث حيث تفحم كافة البضاعة الموجودة بالمخزن بسبب انفجارات المواد الكيماوية الموجودة داخل المخزن.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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