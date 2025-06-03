من الطلاق والشائعات والرد عليها، القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا ومها الصغير

شغل طلاق الإعلامية مها الصغير والفنانأحمد السقا، حيزا كبيرا من وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، خاصة أن نبأ طلاقهما جاء بشكل مفاجئ، قبل أن تتوالى الشائعات والردود، ويتدخل كلا الطرفين ليوضح الصورة، فما قصة ما حدث بين الثنائي، من الطلاق وكيف ردت مها الصغير على الشائعات التي لاحقتها؟.

إعلان مفاجئ من أحمد السقا عن الطلاق

البداية كانت بنشر الفنان أحمد السقا بيانًا عبر حسابه الرسمي، أعلن فيه انفصاله رسميًا عن زوجته مها الصغير، بعد زواج دام أكثر من 26 عامًا كانت ثمرته ثلاثة أبناء هم ياسين، ونادية، وحمزة.، وأكد أن الطلاق قد وقع بالفعل منذ نحو شهرين، بعد فترة انفصال امتدت قرابة ستة أشهر.

منشورات غامضة

و رغم محاولات التهدئة، عاد الجدل مجددًا عندما نشر الحساب المنسوب للسقا منشورًا صادمًا قال فيه "باي باي يا أكبر كدبة في حياتي، واحذريني عشان نفد صبري وهابقي دمي تقيل ورب السماء والطارق"، وهو ما أخذه البعض على أنه رسالة غضب موجهة لطليقته، خصوصًا بعد تداول شائعات عن ارتباطها بالفنان طارق صبري.

ثم ما لبث أن تم حذف المنشور سريعًا، قبل أن ينشر السقا “ستوري” عبارة عن مقطع فيديو عبر خاصية القصص قال فيه: "معنديش مانع تعمل علي لقطة، بس المهم تستحمل مني باقي الفيلم"، ما زاد من تأجيج الموقف، قبل أن يتم حذف الفيديو أيضًا.

ومع تزايد حدة الجدل، خرج السقا عن صمته وأكد أنه يؤدي مناسك الحج حاليًا، ولا علاقة له بما ينشر على الحساب، مرجحًا تعرضه للاختراق، ومعلنًا إغلاقه تفاديًا لمزيد من البلبلة.

شائعات ارتباط مها الصغير بطارق صبري

وتزامنًا مع تصريحات السقا، انتشرت شائعات عن وجود علاقة عاطفية بين مها الصغير والفنان طارق صبري، الذي كان قد ظهر ضيفًا في برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" في فبراير الماضي، وتحدث خلال اللقاء عن علاقته بوالدته وتأثيرها في حياته الشخصية، ما فُهم لاحقًا بشكل خاطئ ضمن سياق الشائعات المتداولة.

وربط البعض بين ظهور صبري في البرنامج وبين المنشورات الغاضبة على حساب السقا، والترويج لفكرة ارتباط محتمل، دون دلائل مؤكدة.

رد مها الصغير على الشائعات

وفي أول تعليق لها على تلك الأنباء، كتبت مها الصغير منشورًا عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه: "واتقوا يومًا تُرجَعون فيه إلى الله، حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما قدمناه من خير، وكفى بالله شهيدًا".

وأكدت مصادر مقربة من مها الصغير أنها كانت تقضي وقتها برفقة ابنتها الصغرى نادية، التي احتفلت مؤخرًا بتخرجها من المرحلة الثانوية، وهو ما اعتبر دليلًا على كذب الشائعات المتداولة.

يذكر أن الفنان أحمد السقا قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة 2” مع الفنان طارق لطفي وفيفي عبده وباسم سمرة وإخراج أحمد خالد موسى.

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