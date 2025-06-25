أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

خبير يحذر من خطر وشيك على سد النهضة ويطالب إثيوبيا بالتحرك فورا قبل 20 يوليو

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات جديد في سد النهضة بعد زيادة كمية الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

بداية العام الهجري الجديد، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر محرم لعام 1447 هجريا

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر محرم لعام 1447 هجريًّا وتحديد رأس السنة الهجرية 2025، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري.

الرئيس الإسرائيلي: الوضع الميداني في غزة صعب والمعارك ضارية والعبء لا يحتمل

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: إن الوضع الميداني في غزة صعب والمعارك ضارية والعبء لا يحتمل.

العربية اتعجنت، اللقطات الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي (فيديو)

حصلت فيتو على اللقطات الأولى، لمصرع 5 وإصابة 3 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص يحمل رقم ب. د ٥٤٤٨ على الطريق الأوسطي بين الجبلين القادم من حلوان تجاه البدرشين.

زغلول صيام يتحدى: عقد زيزو في اتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه في السنة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي زغلول صيام، نائب رئيس تحرير جريدة فيتو المشرف على القسم الرياضي، أنه يتحدى أي شخص، يمكنه أن يثبت عكس ما انفردت به فيتو عبر بوابتها الإلكترونية، في ما يتعلق بالقيمة المالية لعقد أحمد مصطفى زيزو، المنضم حديثًا إلى فريق الكرة بالنادي الأهلي، قادمًا من نادي الزمالك.

كانا عائدين من كتاب القرية، أب يقتل طفليه انتقاما من والدتهما في المنوفية

تجرد أب من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل نجليه بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح الموساد وتعتقل 700 خلال الحرب مع إسرائيل

كشفت تقارير صحفية إيرانية أن طهران اعتقلت 700 من المتعاملين مع إسرائيل، خلال 12 يومًا هي فترة الحرب بين البلدين، وأعدمت 3 بتهمة التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

الصعيد يشتعل، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب،معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مواجهات دور الستة عشر في كأس العالم للأندية 2025

أسدل الستار على منافسات 4 مجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب يحتد على نتنياهو بسبب إيران: مهمتنا انتهت وجيشنا لن يساعد إسرائيل

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة انتهت من استخدام جيشها لمساعدة إسرائيل في حربها مع إيران.

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية (فيديو)

حصلت فيتو على فيديو يوثق لحظة وصول والدة الطفلين الذي لقيا حتفهما “ذبحًا” على يد والدهما إلى مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية بسبب الخلافات العائلية بينه وبينه زوجته.

344 صوتا مقابل 79، تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب بسبب إيران

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، ضد تحرك لعزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة "إساءة استخدام السلطة"، وذلك على خلفية شنه ضربات عسكرية ضد إيران من دون الحصول على إذن مسبق من الكونجرس.

بعد انخفاضها عالميا، تعرف على أسعار البن في السوق المحلي

سجلت أسعار القهوة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدي إلى المطالبة بتعديل أسعار البن في السوق المحلي بالتزامن مع انخفاضه عالميًا.

جريمة عابرة للقارات، قصة إيمان من خدمة مجتمعها إلى النهاية المأساوية على يد زوجها وشقيقه في ألمانيا (صور)

في أحد أزقة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتحديدًا في شارع المتاجر الشهير، كانت خطوات إيمان محمد حسن 34 سنة تعبر الطريق كل صباح بابتسامة هادئة ووجه يعرفه الجيران بالطيبة. وسط أسرة كبيرة تتكون من ثمانية أبناء ( ثلاثة أولاد وخمس بنات) نشأت إيمان في بيت يحترم التعليم ويرفع شعار الأخلاق قبل كل شيء.

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