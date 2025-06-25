جريمة عابرة للقارات، قصة إيمان من خدمة مجتمعها إلى النهاية المأساوية على يد زوجها وشقيقه في ألمانيا (صور)

في أحد أزقة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتحديدًا في شارع المتاجر الشهير، كانت خطوات إيمان محمد حسن 34 سنة تعبر الطريق كل صباح بابتسامة هادئة ووجه يعرفه الجيران بالطيبة. وسط أسرة كبيرة تتكون من ثمانية أبناء ( ثلاثة أولاد وخمس بنات) نشأت إيمان في بيت يحترم التعليم ويرفع شعار الأخلاق قبل كل شيء.

فيتو في منزل أسرة إيمان في بلبيس

كاميرا "فيتو" زارت المنزل، بمركز بلبيس حيث استقبلنا والد إيمان بصدر مكلوم ودموع لا تجف رفضت الأسرة الظهور الإعلامي أو التصوير.

أحد أقربائها قال: "ناس كتير تاجرت بقضيتنا واتكلموا من غير ما يعرفوا الحقيقة… احنا مش طالبين غير القصاص واستعادة حضانة الأطفال الثلاثة إلى حضن الجدة والأسرة في بلبيس أما الأب، فرغم ما حل به من حزن، يرفض إقامة عزاء:"العزاء بعد القصاص... بنتي اتقتلت بدم بارد، ومش هسكت".

حلم التخرج من آداب الزقازيق

في البداية قال والدها والذي يعاني من جلطة في اليد لفيتو، بنتى إيمان تخرجت من كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، بجامعة الزقازيق، بتقدير جيد جدًا، وكان حلمها خدمة مجتمعها، وبناء أسرة مستقرة لافتًا: "ثروتي كلها في ولادي"، حرصت أن يتلقى جميع أبنائي تعليمًا عاليًا، وابنتي الشهيدة كانت نموذجًا للابنة المثالية: مؤدبة، رزينة، حنونة، ولا تميل إلى الشكوى.

ضحية زوجها في ألمانيا، فيتو

الزواج وحلم السفر للخارج

وأضاف، منذ أكثر من 9 سنوات تزوجت إيمان من شخص يدعى “عبد الرحيم عسكر”، رجل صعيدي وتحديدًا من محافظة سوهاج تعرفت عليه عن طريق صديقة لها يكبرها بست سنوات تقريبًا، ويحمل مؤهلًا متوسطًا، وكان قد سافر إلى ألمانيا واستقر هناك بعد زواج سابق من سيدة ألمانية، حصل من خلالها على الجنسية الألمانية.

وأشار الأب، بعد زفاف سريع، انتقلت إيمان إلى ألمانيا برفقة زوجها، حيث أقاما بدايةً مع شقيقه في منزل واحد رزقت بثلاثة أطفال: يونس، وآدم، ويحيى جميعهم يحملون الجنسية الألمانية. لكن الحياة هناك لم تكن وردية كما خيل لها.

المتهم،فيتو

قسوة الغربة وبداية المشاكل والأزمات

واستطرد، تحت قسوة الغربة وتسلّط الزوج بدأت حياة إيمان تنقلب تدريجيًّا إلى سجن نفسي وجسدي عُزلت عن العالم، حرمت من التواصل مع أهلها ومنعت من أي استقلال مادي أو اجتماعي تعرضت للعنف مرارا، وتحكّم تام في تفاصيل حياتها وبرغم كل ذلك، صبرت من أجل أبنائها.

والدة إيمان حسن ضحية زوجها، فيتو

زيارة عائلية إلى مصر

ويضيف أحد أقاربها، في نهاية عام 2023، وبعد عودتها الي مصر، طالبت إيمان زوجها بالحصول على نصيبها من الدعم المالي الذي تمنحه الحكومة الألمانية للأطفال لكن الرد كان صادمًا وتم احتجازها في منزل أسرته بالصعيد وتحديدًا سوهاج حيث تم سحب منها الهاتف المحمول ومنعها من التواصل بأي وسيلة مع أسرتها بمركز بلبيس.

بعد محاولات شاقة تمكنت عائلتها من الوصول إليها وأنقذوها وأعادوها إلى منزل الأسرة حيث استعادت أوراقها عبر السفارة وسافرت مجددًا إلى ألمانيا.

المتهم الثاني،فيتو

العودة إلى بيت الزوجية بعد محاولات استرضاء متكررة من الزوج

هناك، لجأت إيمان إلى مركز إيواء للنساء المعنفات وبدأت خطوات قانونية لحماية نفسها وأطفالها مكثت لعام كامل بعيدا عن الزوج تحاول ترميم ما تبقى من حياتها وفي لحظة ضعف أو ربما أمل، قررت العودة إلى بيت الزوجية بعد محاولات استرضاء متكررة من الزوج لكن ما لم تكن تعلمه أن تلك الخطوة ستكون الأخيرة.

الشارع الذى تقيم فيه العائلة بمركز بلبيس، فيتو

المكالمة الأخيرة مع أسرتها

ويقاطعه والدها،في نوفمبر 2024، أجرت إيمان مكالمة قصيرة مع شقيقتها أماني ووالدتها أبدت فيها قلقها وأخبرتهما بأن زوجها أدخل شقيقه من مصر دون علمها وأضافت:"مش مرتاحة... وحاسة إن في حاجة غلط" بعدها، انقطع كل شيء.

تواصلت الاسرة مع الزوج عن سبب اختفاء ايمان فأخبرهم بأن المذكورة خرجت من المنزل واختفت في ظروف غامضة تاركة الأطفال.. ولكن الأسرة لم تصدق روايته وبدأت رحلة البحث عن ابنتهم بمراسلات لوزارة الخارجية والسفارة المصرية في ألمانيا واتصالات وبلاغات، لكن دون جدوى.

بعد سبعة أشهر من الغياب.. العثور على جثمان المصرية إيمان محمد حسن جنوب ميونخ

في 15 يونيو من العام الحالي 2025، عثرت السلطات الالمانية علي جثمان إيمان التي فقدت في ظروف غامضة منذ نوفمبر 2024، أي بعد مرور سبعة أشهر كاملة تقريبا على اختفائها أثناء عملية بحث عن طفل مفقود في إحدى الغابات القريبة من مدينة "تان" الواقعة جنوب ميونخ.

وخلال العملية، قاد أحد الكلاب البوليسية فرق البحث إلى موقع الجثة.

وعقب فحص وتحليل الحمض النووي (DNA)، تأكدت السلطات من أن الجثمان يعود للمذكورة.

الشارع الذى تقيم فيه العائلة بمركز بلبيس، فيتو

القبض علي الزوج المتهم

ألقت الشرطة الالمانية القبض على الزوج الذي انهار لاحقًا واعترف بالجريمة مؤكدًا تورط شقيقه الذي فر خارج ألمانيا والتحقيقات الأولية كشفت عن آثار تعذيب على الجثمان ما يشير إلى أن الوفاة كانت نتيجة عنف بالغ.

فيما أصدرت السلطات هناك قرارا بنُل أبناء إيمان الثلاثة إلى دار رعاية مؤقتا لحين حسم مصيرهم قانونيا في الوقت نفسه.

جريمة هزت الجالية المصرية في ألمانيا، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.