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كانا عائدين من كتاب القرية، أب يقتل طفليه انتقاما من والدتهما في المنوفية

أب ينهي حياة طفليه
أب ينهي حياة طفليه بقويسنا في المنوفية، فيتو

تجرد أب من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل نجليه بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بقيام "م.م" بقتل نجليه  ولد “7 سنوات” وبنت “10 سنوات”.

وتبين من التحريات أن خلافات أسرية وراء ارتكابه الجريمة بعد عودة نجليه من كتاب القرية حيث يحرص الطفلين على حفظ القرآن الكريم.

وانتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث وتم التحفظ علي الجثمانين،  وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية المنوفية محافظة المنوفية مركز قويسنا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية

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