بداية العام الهجري الجديد، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر محرم لعام 1447 هجريا

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر محرم لعام 1447 هجريًّا وتحديد رأس السنة الهجرية 2025، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري.

وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجري ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

ظروف هلال شهر محرم لعام 1447 هجريا

ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 هـ الموافق 2025/6/25 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (1 - 36 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1447 هـ فلكيًا غدا الخميس 2025/6/26.

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