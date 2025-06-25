الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح الموساد وتعتقل 700 خلال الحرب مع إسرائيل

الأمن الإيراني، فيتو
الأمن الإيراني، فيتو

كشفت تقارير صحفية إيرانية أن طهران اعتقلت 700 من المتعاملين مع إسرائيل، خلال 12 يومًا هي فترة الحرب بين البلدين، وأعدمت 3 بتهمة التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وحسب وصف وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فإن إيران اعتقلت 700 "مرتزق إسرائيلي".

وأفادت الوكالة أنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على إيران، كانت شبكة التجسس التابعة للنظام الصهيوني نشطة للغاية في البلاد، وتمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية من اعتقال أكثر من 700 منهم خلال 12 يومًا".

وأفادت أن معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الاعتقالات في محافظة طهران.

ومن بين التهم المنسوبة إلى المعتقلين، توجيه ومراقبة طائرات صغيرة وطائرات مسيرة انتحارية، وتصنيع قنابل محلية، وتصوير مراكز عسكرية حساسة، وإرسال معلومات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه جرى الأربعاء إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بـالتخابر لصالح الموساد، وتهريب معدات تستخدم في الاغتيالات.

وتستند الإحصائيات إلى التقارير الرسمية التي نشرتها المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران، ولا تشمل القضايا المتعلقة بالمواطنين الأجانب المحتجزين.

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