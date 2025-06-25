خبير يحذر من خطر وشيك على سد النهضة ويطالب إثيوبيا بالتحرك فورا قبل 20 يوليو

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات جديد في سد النهضة بعد زيادة كمية الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وكتب “شراقي” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" تحت عنوان “زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة، وآخر موعد للفتح الإجباري 20 يوليو” وقال:

طبقًا لمركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال أشهر يونيو – أغسطس، فإن حالة الأمطار أعلى من المتوسط، ويصل معدل الإيراد اليومي هذا الأسبوع نحو 80 مليون م3 بعد أن كان في مايو الماضي 20 مليون م3، وسوف يزداد في يوليو المقبل إلى 225 مليون م3/يوم.



وأشار إلى الصور الفضائية تظهر خروج مياه عبر التوربينين المنخفضين فقط منذ نحو شهر، وقد انخفضت كمية المياه في البحيرة من 60 مليار م3 عند اكتمال التخزين في 5 سبتمبر 2024، إلى 54 مليار م3 الأسبوع الماضي (منتصف يونيو 2025)، وبدأت هذه الكمية تزداد قليلًا هذا الأسبوع مع زيادة الأمطار نسبيًّا وعدم تشغيل التوربينات العلوية (4 توربينات تقريبًا).



وتابع: "هل تنتظر إثيوبيا إلى أن يعود التخزين إلى ما كان عليه فى سبتمبر الماضي (60 مليار م3) وحينئذ سوف تضطر إلى فتح بوابات المفيض طبقًا لزيادة كمية الأمطار؟ ويتم إمرار كامل الفيضان وكأن سد النهضة غير موجود، ولكن هذا التشغيل يشكل ضغطًا كبيرًا على السد الرئيسي الخرساني والسد المكمل الركامي، آخر موعد للفتح الإجباري 20 يوليو المقبل بعد الوصول إلى منسوب 638 م فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 60 مليار م3.

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