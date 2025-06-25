الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية (فيديو)

لحظة وصول والدة الطفلين
لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما، فيتو

حصلت فيتو على فيديو يوثق لحظة وصول والدة الطفلين الذي لقيا حتفهما “ذبحًا” على يد والدهما إلى مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية بسبب الخلافات العائلية بينه وبينه زوجته.

 

وتظهر والدة الطفلين في حالة انهيار تام داخل المستشفى حزنًا على ما حدث لطفليها، فيما تتواجد بجوارها بعض السيدات محاولين تهدئتها دون جدوى.

كانا عائدين من كتاب القرية، أب يقتل طفليه انتقاما من والدتهما في المنوفية

وتجرد أب من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل نجليه بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وحصلت فيتو على الصورة الأولى للأب المتهم بإنهاء حياة طفليه ذبحًا بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بقيام "م.م" بقتل نجليه  ولد “7 سنوات” وبنت “10 سنوات”.

وتبين من التحريات أن خلافات أسرية وراء ارتكابه الجريمة بعد عودة نجليه من كتاب القرية حيث يحرص الطفلين على حفظ القرآن الكريم.

 

وانتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث وتم التحفظ علي الجثمانين،  وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قويسنا محافظة المنوفية مركز قويسنا مستشفي قويسنا المركزي مستشفى قويسنا

مواد متعلقة

كانا عائدين من كتاب القرية، أب يقتل طفليه انتقاما من والدتهما في المنوفية

العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله بالمنوفية

تعليم المنوفية: 39 ألفا و859 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بـ 108 لجان

أفراح الموت، إصابة سيدتين وطفلة بطلقات نارية في زفة عروسين بالمنوفية بعد ساعات من واقعة قنا

غدا بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية

ضبط طن أسماك مجهولة المصدر وتحرير 112 محضر تمويني بالمنوفية

توريد 105 آلاف طن من محصول القمح بالمنوفية

مصرع شخص صدمته دراجة نارية بالمنوفية

الأكثر قراءة

344 صوتا مقابل 79، تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب بسبب إيران

انهيار وصراخ يهز الجبل، لحظة وصول والدة الطفلين ضحية والدهما إلى مستشفى بالمنوفية (فيديو)

كانا عائدين من كتاب القرية، أب يقتل طفليه انتقاما من والدتهما في المنوفية

خبير يحذر من خطر وشيك على سد النهضة ويطالب إثيوبيا بالتحرك فورا قبل 20 يوليو

تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء

جريمة عابرة للقارات، قصة إيمان من خدمة مجتمعها إلى النهاية المأساوية على يد زوجها وشقيقه في ألمانيا (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوم، فصل جديد في محاكمة 17 متهما في قضية "رشوة الجمارك"

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية