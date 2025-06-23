خبير موارد مائية يكشف حقيقة تورط أمريكا في دعم وتمويل سد النهضة

تورط أمريكا في تمويل سد النهضة، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، حقيقة تورط أمريكا في دعم وبناء سد النهضة الإثيوبي، بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بتغريدة على منصته "تروث سوشيال"، زعم فيها أن سدا ضخما بنته إثيوبيا، بتمويل "غبي" من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل.

حقيقة دعم ومشاركة أمريكا في بناء سد النهضة

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن بناء سد النهضة الإثيوبي بدأ بعد 40 يومًا من سقوط الرئيس مبارك.

حقيقة تمويل أمريكا لسد النهضة، فيتو



وأوضح الدكتور نادر نور الدين عن علاقة أمريكا ببناء ودعم سد النهضة: إن "علاقات أمريكا كانت متوترة مع إثيوبيا بسبب تغلغل الصين الكبير في إثيوبيا وفي القرن الأفريقي، ومعها تركيا وإيران. وكلا الصين وإيران عدو لدود لأمريكا".



كما أكد الدكتور نادر نور الدين أن "أمريكا حذرت مصر كثيرًا من التواجد الصيني في إثيوبيا وقالت أن الصين وقعت في غرام إثيوبيا!"، كاشفًا أن "البنك الدولي الذي تتحكم فيه أمريكا رفض تمويل السد على اعتبار أنه سد خلافي لم توافق عليه مصر والسودان، وحتى بعد توقيع إعلان المبادئ مع مصر والسودان رفض البنك أيضا التمويل".

الممولون الفعليون لسد النهضة الإثيوبي

وعن التمويلات الفعلية لسد النهضة، قال الدكتور نادر نور الدين: "التمويلات المعلنة فعليًا هو اكتتاب وتمويل داخلي وضريبة على العاملين في الخارج وبنك الصين الوطني، وإيطاليا وكوريا".

الممولون الفعليون لسد النهضة الإثيوبي، فيتو



وأشار نادر نور الدين إلى أنه "لا يوجد دليل واحد على تورط النظام الأمريكي السابق في تمويل السد والأمر محاولة لتشويه النظام السابق الذي أسقط ترامب في الانتخابات السابقة".



وعن مزاعم تورط بعض الدول العربية في تمويل سد النهضة، قال الدكتور نادر نور الدين: "لا دليل على تورط دول خليجية في تمويل السد بشكل مباشر، ولا يمكن تأويل الاستثمارات الداخلية في إثيوبيا في الزراعة وصناعة الأسمنت والحديد على كونها تمويلا للسد الإثيوبي. ولا نريد فرقة مع دول الخليج على يد بعض قليلي الخبرات للجذب الإعلامي".

ترامب يزعم تمويل أمريكا لسد النهضة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار الجدل بتدوينة نشرها على منصته "Truth social"، قال فيها: "سعدني جدًا أن أبلغكم أنني رتبتُ، بالتعاون مع وزير الخارجية ماركو روبيو، معاهدةً رائعة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في حربهما التي اشتهرت بإراقة دماءٍ عنيفةٍ وموتٍ، تفوق في حدّتها معظم الحروب الأخرى، واستمرت لعقود، سيحضر ممثلون من رواندا والكونغو إلى واشنطن الاثنين لتوقيع الوثائق. إنه يومٌ عظيمٌ لأفريقيا، وبصراحة، يومٌ عظيمٌ للعالم!".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو



وعن تمويل أمريكا لبناء سد النهضة الإثيوبي، قال ترامب: "لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لهذا، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام لوقف الحرب بين الهند وباكستان، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام لوقف الحرب بين صربيا وكوسوفو، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام للحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (سد ضخم بنته إثيوبيا، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل)، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام لإبرام اتفاقيات إبراهيم في الشرق الأوسط والتي، إذا سارت الأمور على ما يرام، ستمتلئ القائمة بأسماء دول إضافية ستوقع عليها، وسيتوحد الشرق الأوسط لأول مرة "بالعصور!" (التاريخ) لا، لن أحصل على جائزة نوبل للسلام بصرف النظر عما أفعله، بما في ذلك روسيا/ أوكرانيا، وإسرائيل/ إيران، مهما كانت تلك النتائج، لكن الناس يعرفون، وهذا كل ما يهم بالنسبة لي!".



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