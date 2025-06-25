مواجهات دور الستة عشر في كأس العالم للأندية 2025

أسدل الستار على منافسات 4 مجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد النسخة الحالية ببطولة كأس العالم للأندية مشاركة 32 فريقًا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

وحسم بالميراس البرازيلي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الأمريكي صاحب المركز الثاني.

وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي صاحب المركز الثاني.

واقتنص بنفيكا البرتغالي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بفوزه على بايرن ميونخ الألماني، وصعد الفريقان سويًا إلى ثمن النهائي، ولكن بنفيكا في الصدارة برصيد 7 نقاط وخلفه بايرن ميونخ.

وصعد فلامنجو البرازيلي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادله مع لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة 1-1 ورفع رصيده إلى 7 نقاط، كما تأهل تشيلسي الإنجليزي بفوزه على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-0.

واحتل تشيلسي وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط خلف فلامنجو المتصدر.

وبهذه النتائج، تحددت 4 مواجهات في ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية على النحو التالي:

1. بالميراس البرازيلي × بوتافوجو البرازيلي.

2. باريس سان جيرمان الفرنسي × إنتر ميامي الأمريكي.

3. بنفيكا البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي.

4.فلامنجو البرازيلي × بايرن ميونخ الألماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.