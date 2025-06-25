بعد انخفاضها عالميًا، تعرف على أسعار البن في السوق المحلي

أسعار البن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار القهوة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدي إلى المطالبة بتعديل أسعار البن في السوق المحلي بالتزامن مع انخفاضه عالميًا.

اسعار البن اليوم

أسعار البن في السوق المحلي لبعض العلامات التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار البن في السوق المحلي لبعض العلامات التجارية الشهيرة؛ في السطور الأتية:

اسعار البن اليوم

بلغ سعر بن محوج 10 % حبهان فاتح عبد المعبود وزن 100 جرام نحو 91 جنيهًا. بلغ سعر بن محوج دوبل حبهان وسط عبد المعبود وزن 100 جرام نحو 106 جنيهات. بلغ سعر بن محوج اكسترا حبهان غامق عبد المعبود وزن 200 جرام نحو 221 جنيهًا. بلغ سعر بن محوج اكسترا حبهان غامق عبد المعبود وزن 100 جرام نحو 111 جنيهًا. بلغ سعر بن محوج 10 % حبهان وسط عبد المعبود وزن 200 جرام نحو 181 جنيهًا. بلغ سعر بن سادة وسط عبد المعبود وزن 200 جرام نحو 151 جنيهًا.

اسعار البن اليوم

أسعار القهوة في السوق المحلي

بلغ سعر قهوة ميلانو 50% أرابيكا و50% روبوستا وزن كيلو نحو 1395 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة موكي جولد وزن كيلو نحو 580 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة موكي 70% أرابيكا و30% روبوستا وزن كيلو نحو 650 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة موكي 50% أرابيكا و50% روبوستا وزن كيلو نحو 620 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة بريستيجو 60% روبوستا و40% أرابيكا وزن كيلو نحو 790 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة مخصوص 70 أرابيكا و30 % روبوستا وزن كيلو نحو 900 جنيه.

بلغ سعر قهوة مخصوص 60% روبوستا و40% أرابيكا وزن كيلو نحو 800 جنيه.

اسعار البن اليوم

سعر القهوة في السوق المحلي

بلغ سعر قهوة عربي مع الهيل أبوعوف وزن 100 جرام نحو 124 جنيهًا. بلغ سعر قهوة عربي مع الهيل وزن 200 جرام نحو 388 جنيهًا. بلغ سعر قهوة شوكولاتة وزن 200 جرام نحو 229 جنيهًا. بلغ سعر قهوة اسبريسو كولومبي وزن 200 جرام نحو 290 جنيهًا. بلغ سعر قهوة اسبريسو كولومبي وزن كيلو نحو 990 جنيهًا. بلغ سعر قهوة روستيد برازيلي وزن 400 جرام نحو 331 جنيهًا. بلغ سعر قهوة روستيد بليندد برازيلي غامق وزن 200 جرام نحو 220 جنيهًا.

اسعار البن اليوم

أسعار كيلو البن في السوق المحلي

بلغ سعر قهوة ملوكي محوج نحو 867 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر قهوة عميد محوج وزن كيلو نحو 782 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو القهوة أسبيشيال محوج نحو 816 جنيهًا.

بلغ سعر قهوة سلطانة محوج وزن كيلو نحو 935 جنيهًا.

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