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حوادث

العربية اتعجنت، اللقطات الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي (فيديو)

انقلاب الميكروباص
انقلاب الميكروباص

حصلت فيتو على اللقطات الأولى، لمصرع 5 وإصابة 3 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص يحمل رقم ب. د ٥٤٤٨ على الطريق الأوسطي بين الجبلين القادم من حلوان تجاه البدرشين. 

وأظهر مقطع فيديو يظهر الميكروباص تهشمت تمامًا بعد انقلابها وجثث المتوفين والمصابين ملقاة على جانبي الطريق.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الأمن وبالفحص المبدئي تبين أن ركابها من قرية أبو رجوان البحري بالبدرشين. 

وجارٍ رفع آثار الحادث ونقلت المصابين والمتوفين إلى المستشفى العام.

وتجري الجهات المعنية حاليًّا أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة، وتحديد أعداد الوفيات والمصابين بدقة، فيما جرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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