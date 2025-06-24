أخبار الفن اليوم.. التفاصيل الكاملة لأزمة الفنان مصطفي كامل بالموسيقيين.. عودة آيتن عامر لطليقها.. ووفاة والد الفنان تامر عبد المنعم

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأخبار الفنية والتي جاءت كالاتي..

أعلن محمد عز العرب عن التصالح والعودة لطليقته آيتن عامر، وذلك بالتزامن مع تداول العديد من الشائعات عن عودتهما لبعض خلال الفترة الماضية.



ونشر عز العرب عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي: إن وجود الأب والأم فى حياة الأولاد مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم إن الأولاد يفضلوا مرتاحين ومبسوطين وعشان راحة ولادنا وسعادتنا أهم من أى حاجة يارب نفضل سوا”.

أعلن الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والده الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، كما كشف موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل.

وفاة والد تامر عبد المنعم

وكتب تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك قائلا: “مات أبي.. توفي إلي رحمة الله تعالي والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه في مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (930) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الناقد محمد الروبي.



موضوعات جريدة مسرحنا

تستهل مواد العدد بقسم "المتابعات والأخبار"، بخبر لحسن عبد الهادي بعنوان "وزير الثقافة يشهد بروفات "لير" ليحيى الفخراني على القومي"، كما نقرأ خبرا عن انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "يمين في أول شمال" على مسرح السلام، بحضور المخرج هشام عطوة.

تنطق مساء يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، ليالي العرض المسرحي “الملك وأنا” بطولة النجمة لقاء الخميسي، وذلك على مسرح البالون بالعجوزة، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.



مسرحية الملك وأنا

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، من إخراج محسن رزق، تدور فكرتها حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين"؛ لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

يشارك الفنان محمد حماقي في فعاليات مهرجان جرش بالأردن في دورته ال 39 المقرر انطلاقها من 23 يوليو إلي 2 أغسطس المقبلين.



محمد حماقي يشارك في مهرجان جرش

وتأتي مشاركة محمد حماقي في مهرجان جرش بعد غياب 10 سنوات عن أحياء الحفلات هناك، وبعد نجاح حفله في مهرجان موازين بالمغرب.

وكان مهرجان جرش للثقافة والفنون قد تضمن في دورته السابقة الـ 38 عددا من الفعاليات الفنية.

وتضمن أيضا فعاليات فلسطينية عديدة، ومن أبرزها عرض فرقة صول من قطاع غزة وهي الفرقة التي قاومت الموت بالغناء.

تستعد الإعلامية رضوى الشربيني، لـ انطلاق عرض الموسم الجديد من برنامجها الشهير “هي وبس”، وذلك عبر شاشة قناة DMC، بعد فترة من الغياب عقب إنهاء عقدها مع قناة CBC سفرة.



مواعيد عرض برنامج “هي وبس” على DMC

وينطلق عرض الموسم الجديد من برنامج “هي وبس”، عبر شاشة قناة DMC، بدءا من اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء، وسيتم عرض البرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

أثار بلاغ ضد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية القلق داخل نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أن قام الفنان حسام عزت أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية بعمل محضر ضد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة، بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، رغم استيفائه كافة المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.





بدأت النجمة زينة اليوم الثلاثاء، تصوير أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "في رواية أحدهم - ورد وشيكولاته" - الذي يجمعها بالنجم محمد فراج والمكوّن من 10 حلقات للعرض على منصة yango play في الربع الأخير من عام 2025، بعد الانتهاء من تصويره وتجهيزه للعرض.



غادة عبدالرازق إكس السقا وتحاول العودة له في "أحمد وأحمد"

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث فيلم “أحمد وأحمد” الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، ومن المقرر أن يقام حفل العرض الخاص له بداية الشهر القادم.



وعلمت فيتو أن غادة عبدالرازق لن تقدم شخصية الراقصة بالمعني الحرفي ضمن أحداث العمل، ولكنها تلعب دور حبيبة أحمد السقا السابقة، وتحاول العودة له بكل الطرق، ولكنه يرفض الأمر، مما يجعلها تذهب لأحد البارات في ملهى ليلي وتقدم وصلة رقص.

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