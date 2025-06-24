الثلاثاء 24 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تامر عبد المنعم يعلن وفاة والده

تامر عبد المنعم،
تامر عبد المنعم، فيتو

أعلن الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والده الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، كما كشف موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل. 

وفاة والد تامر عبد المنعم 

وكتب تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك قائلا: “مات أبي.. توفي إلي رحمة الله تعالي والدي الغالي الكاتب الكبير  محمد عبد المنعم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه في مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا اليه راجعون”. 

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وفاة والد تامر عبد المنعم تامر عبد المنعم والد تامر عبد المنعم الفنان تامر عبد المنعم

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