الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

لؤي ومصطفى شوقي نجوم احتفالية سليم سحاب في ذكرى 30 يونيو على مسرح البالون

لؤي ومصطفى شوقي مع
لؤي ومصطفى شوقي مع أوركسترا سليم سحاب

بدأ البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم الاستعداد لإقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة الموافق 27 من يونيو الجاري، ويقوم بإحيائها النجوم لؤي، مصطفى شوقي مع أوركسترا النجم العالمي سليم سحاب، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو. 

وتقام الاحتفالية تحت رعاية  وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

يبدأ الفصل الأول من الاحتفالية بمجموعة من الفقرات تقدمها فرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية تحت قيادة أوركسترا النجم العالمي سليم سحاب وتعتبر الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو هي باكورة التعاون بين المايسترو سليم سحاب والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم في قيادة أوركسترا فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية وإعادة تسجيلاتها.

ثم يبدأ الفصل الثاني من الاحتفالية بمجموعة من الفقرات الغنائية الوطنية والتراثية للمطرب مصطفى شوقي.

وتختتم الاحتفالية بالنجم لؤي والذي يقدم مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية التي تليق بالحدث. 

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لؤي أغاني لؤي تامر عبدالمنعم سليم سحاب أوركسترا سليم سحاب

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