محمد حماقي يعود لإحياء الحفلات في مهرجان جرش بعد غياب 10 سنوات

يشارك الفنان محمد حماقي في فعاليات مهرجان جرش بالأردن في دورته ال 39 المقرر انطلاقها من 23 يوليو إلي 2 أغسطس المقبلين.

محمد حماقي يشارك في مهرجان جرش

وتأتي مشاركة محمد حماقي في مهرجان جرش بعد غياب 10 سنوات عن أحياء الحفلات هناك، وبعد نجاح حفله في مهرجان موازين بالمغرب.

وكان مهرجان جرش للثقافة والفنون قد تضمن في دورته السابقة الـ 38 عددا من الفعاليات الفنية.

وتضمن أيضا فعاليات فلسطينية عديدة، ومن أبرزها عرض فرقة صول من قطاع غزة وهي الفرقة التي قاومت الموت بالغناء.

وشهدت الدورة 38 من مهرجان جرش إقامة عدد من الحفلات ومن بينهم حفل حمزة نمرة وعفاف راضي وهبة طوجي وحسين السلمان وغيرهم.

كما كرم المهرجان أيضا في دورته الماضية الفنانة عايدة فهمي والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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