الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

حماقي عن حفله في مهرجان موازين: طاقة ساحرة وجمهور لا ينسى

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

 

عبر الفنان محمد حماقي عن سعادته البالغة بالحفل الذي أحياه أمس في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

 

ونشر حماقي صورا جديدة من الحفل عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: طاقة ساحرة وجمهور لا ينسى.. شكرا للمغرب.

 

حفل حماقي في مهرجان موازين

 

وأحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا استثنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ20، ورفع الحفل شعار "كامل العدد". 

 

وحرص حماقي خلال الحفل على رفع علم المغرب خلال حفله في مهرجان موازين، بالإضافة إلى أنه فوجئ بتقديم هدية له من أحد المعجبين وهي باقة من الورود.

 

 

وقدم محمد حماقي عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، وفاجأ حماقي الجمهور بغنائه عددا من الأغاني التي قدمها لأول مرة في المغرب.
كان محمد حماقي قد أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان، ومن أبرزها مشاركته في فعاليات ليالي جدة، وذلك قبل تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

 

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