"ماذا ينتظر المسرحيون من المهرجان القومي في دورته الـ 18؟" بالعدد الجديد من مسرحنا

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (930) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الناقد محمد الروبي.

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تستهل مواد العدد بقسم "المتابعات والأخبار"، بخبر لحسن عبد الهادي بعنوان "وزير الثقافة يشهد بروفات "لير" ليحيى الفخراني على القومي"، كما نقرأ خبرا عن انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "يمين في أول شمال" على مسرح السلام، بحضور المخرج هشام عطوة.

وتنقل رنا رأفت وصفا تفصيليا لافتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الدورة 47 على مسرح السامر، ويلتقي محمود عبد العزيز مع فريق عرض "الفندق" بمسرح أوبرا ملك للمخرج محمد الطايع.

وضمن عروض التجارب النوعية بالثقافة الجماهيرية تلتقي تغريد حسن بفريق عرض "الأشجار تموت واقفة" إخراج محمد نجله، فيما يستعرض جمال الفيشاوي تحضيرات عرض "قضية الحمار" للمخرجة منال عامر، ضمن عروض قسم الإخراج بالمعهد العالي لفنون الطفل.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تستعرض سامية سيد، أمنيات المسرحيين للدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وفي قسم "رؤى" يكتب عماد علواني "عرض الأرتيست.. زينات صدقي تنهض من دولاب الذاكرة لمواجهة قسوة الحياة".

ويستعرض هشام عبد الرؤوف في قسم "نوافذ" آخر أخبار المسرح الأمريكي، ويكتب أحمد الشريف "السينوغرافيا كسيرة ذاتية.. قراءة في كتاب عايدة علام.. مسيرة حافلة بالعطاء"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال "نحو مسرح الضجيج" لروس براون.

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء الخامس والعشرين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "بلغني أيها الملك".

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