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ثقافة وفنون

تعرف على سبب تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان جرش في الأردن

مهرجان جرش، فيتو
مهرجان جرش، فيتو

قررت إدارة مهرجان جرش تأجيل المؤتمر الصحفي والذي كان من المقرر إقامته غدا الإثنين  للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، وذلك بسبب الأحداث الحالية في المنطقة، والهجمات بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.

 

تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان جرش 

وكان قد تضمن مهرجان  جرش للثقافة والفنون في دورته السابقة الـ 38 عددا من الفعاليات الفنية.

ويتضمن أيضا فعاليات فلسطينية عديدة، ومن أبرزها فرقة صول من قطاع غزة.. الفرقة التي قاومت الموت بالغناء.

وشهدت الدورة 38 من مهرج جرش إقامة عدد من الحفلات ومن بينهم حفل حمزة نمرة وعفاف راضي وهبة طوجي وحسين السلمان وغيرهم.

كما كرم المهرجان أيضا في دورته الماضية الفنانة عايدة فهمي والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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