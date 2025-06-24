الثلاثاء 24 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

انطلاق تصوير مسلسل "في رواية أحدهم" بطولة محمد فراج

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

أعلن المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ ماندو العدل عن بدء تصوير أحدث أعماله الدرامية، وهو مسلسل “في رواية أحدهم”، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.  

وقال ماندو العدل في المنشور: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أول يوم تصوير مسلسل (في رواية أحدهم - ورد وشوكولاتة)، ١٠ حلقات، تأليف محمد رجاء، إنتاج جمال العدل - Yango Play”. 

وكشف ماندو عن النجوم المشاركين في المسلسل وهم محمد فراج وزينة ومريم الخشت وصفاء الطوخي ومها نصار.

آخر أعمال ماندو العدل 

وعرض لماندو العدل في رمضان الماضي مسلسل الغاوي، وهو بطولة كوكبة من النجوم في مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما شارك فيه كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أب يوسف والمغني الشعبي كزبرة.

مسلسل الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل، وينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

 

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أحمد مكي محمد جمال العدل مسلسل الغاوي يانجو بلاي مسلسل في رواية أحدهم

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