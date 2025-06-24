انطلاق عرض برنامج "هي وبس" لـ رضوى الشربيني على dmc الليلة

تستعد الإعلامية رضوى الشربيني، لـ انطلاق عرض الموسم الجديد من برنامجها الشهير “هي وبس”، وذلك عبر شاشة قناة DMC، بعد فترة من الغياب عقب إنهاء عقدها مع قناة CBC سفرة.

مواعيد عرض برنامج “هي وبس” على DMC

وينطلق عرض الموسم الجديد من برنامج “هي وبس”، عبر شاشة قناة DMC، بدءا من اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء، وسيتم عرض البرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

برنامج هي وبس

وكانت رضوى الشربيني، قد كشفت تفاصيل برنامجها “هي وبس”، حيث قالت في بث مباشر عبر "فيس بوك": برنامج “هي وبس” الجديد فيه فزورة أو تقنية ممكن تكون اتعملت قبل كدة، ولكن في البرنامج هتتعمل بشكل جديد، وبالنسبة للرجالة اللي كانت متضايقة وبتقول: رضوى الشربيني بتهاجمنا ومبتسمعناش ومبتديناش فرصة، حاضر هنديكم فرصة متزعلوش.

وتابعت رضوى الشربيني: ناس كتير أوي اشتغلوا على الأفكار الجديدة للبرنامج، ويارب المنتج ده أو اللي انتو هتشوفوه يعجبكم لأني مرعوبة، دايمًا البرامج في التلفزيون يا بيبقى المذيعة هي المذيعة، يا الموضوع، يا المحتوى، ولكن أول مرة يكون البطل هو الجمهور وانتو اللي هتحكموا ودي أول مرة تحصل، وأعتقد أن دي من أحلى الأفكار، وممكن تحكموا بيني وبين حد، والجمهور ممكن يحكم ويقول القصة دي عاجباه وللا لأ.. علشان كده حاطة إيدي على قلبي ومرعوبة، علشان كدة ادعولي.

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