غادة عبدالرازق إكس السقا وتحاول العودة له في "أحمد وأحمد"

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث فيلم “أحمد وأحمد” الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، ومن المقرر أن يقام حفل العرض الخاص له بداية الشهر القادم.



وعلمت فيتو أن غادة عبدالرازق لن تقدم شخصية الراقصة بالمعني الحرفي ضمن أحداث العمل، ولكنها تلعب دور حبيبة أحمد السقا السابقة، وتحاول العودة له بكل الطرق، ولكنه يرفض الأمر، مما يجعلها تذهب لأحد البارات في ملهى ليلي وتقدم وصلة رقص.



فيلم أحمد وأحمد

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.



ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد “أحمد وأحمد”، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

أبطال فيلم "أحمد وأحمد"

الفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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