الثلاثاء 24 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

عودة آيتن عامر لمحمد عز العرب من أجل الأطفال

آيتن عامر وأسرتها
آيتن عامر وأسرتها

أعلن محمد عز العرب عن التصالح والعودة لطليقته آيتن عامر، وذلك بالتزامن مع تداول العديد من الشائعات عن عودتهما لبعض خلال الفترة الماضية.

 

ونشر عز العرب  عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي : إن وجود الأب والأم فى حياة الأولاد مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم إن الأولاد يفضلوا مرتاحين ومبسوطين وعشان راحة ولادنا وسعادتنا أهم من أى حاجة يارب نفضل سوا”.

ونفت الفنانة آيتن عامر الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها من منتج شهير.


وكتبت آيتن عبر خاصية الإستوري على حسابها على إنستجرام “تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.

وتابعت “أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار احترامًا لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد”.

 

أحدث أعمال الفنانة أيتن عامر 

وشاركت الفنانة آيتن عامر في موسم رمضان الماضي في مسلسل الحلانجي،  بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم  محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري،  من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

 

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