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ثقافة وفنون

انطلاق ليالي عرض "الملك وأنا" على مسرح البالون الأحد المقبل

مسرحية الملك وأنا،
مسرحية الملك وأنا، فيتو

تنطق مساء يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، ليالي العرض المسرحي “الملك وأنا” بطولة النجمة لقاء الخميسي، وذلك على مسرح البالون بالعجوزة، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم. 

مسرحية الملك وأنا 

 "الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، من إخراج محسن رزق، تدور فكرتها حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين"؛ لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

 

أبطال مسرحية الملك وأنا 

ويشارك في بطولة العرض الفنانين لقاء الخميسي، وفريد النقراشي، وهدى هاني، وهبة محمد، ونور الشرقاوي، وخالد إبراهيم، وعلاء عيد، وأشرف شكري، وراندا إبراهيم، و10 أطفال من الموهوبين والموهوبات وفنانين فرقة تحت 18، والتي يديرها الفنان طارق مرسي التابعة لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

العرض ديكور د.حمدي عطية، وملابس د. مروة عودة، وأشعار عادل سلامة، وألحان عصام كاريكا، وإضاءة عز حلمي، واستعراضات حسن شحاتة، وجرافيكس جون بهاء، ومخرجان منفذان عماد عبدالعظيم، وياسر جمعة، ومساعدي الإخراج دعاء عبدالرحمن، ومحمود علاء، ومحمد خلفاوي. 

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