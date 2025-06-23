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ثقافة وفنون

موعد عرض برنامج "هي وبس" لـ رضوى الشربيني على dmc

رضوى الشربيني، فيتو
رضوى الشربيني، فيتو

 

تبدأ قناة "dmc" عرض برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

 

برنامج هي وبس

 

ويسلط برنامج "هي وبس" الضوء على قضايا المرأة ومناقشة همومها وتطلعاتها، مع إضافة فقرات وأفكار مبتكرة تهدف إلى جذب فئة أكبر من المشاهدين وإثراء الحوار بطريقة عصرية.

 

كما يقدم البرنامج الذي يُعرض بشكل حصري على "dmc"، محتوى وفقرات عديدة تهدف إلى مخاطبة تطلعات المرأة العربية ومناقشة مختلف قضاياها من زوايا مختلفة.

 

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رضوي الشربيني الاعلامية رضوي الشربيني برنامج هي وبس قناة DMC

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