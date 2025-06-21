كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبورتو.. حكم فنزويلي للمواجهة المرتقبة.. وتفوق برتغالي في القيمة التسويقية (فيديو)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل فى ختام مشوار الأحمر بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام لأول مرة في تاريخها بمشاركة 32 فريقا.

وتبلغ مباراة بورتو من الأهمية الكثير بالنسبة للأحمر حيث لابديل أمام الأحمر للفوز في المباراة، علي أمل خسارة إنتر ميامي في الجولة ذاتها أمام بالميراس البرازيلي، وتفوقه بفارق الأهداف عليه من أجل التأهل إلي دور الـ 16 من البطولة كثاني المجموعة.

خيسوس فالينزويلا حكما لمباراة الأهلي وبورتو

ويتولي الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا القيادة التحكيمية للمواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبورتو.

ويعد الحكم خيسوس فالينزويلا من مواليد 24 نوفمبر 1983 حيث يبلغ من العمر 41 عاما، حيث بدأ مسيرته التحكيمية في عام 2011 وتحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2013.

وسبق له أن أدار مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة في نسخة 2023 من مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 3-1.

ويعد فالينزويلا فال حسن بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء، حيث سبق وأدار مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السعودي في كأس العالم نسخة 2023، والتي حسمها الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي شهدت طرد المهاجم الفرنسي السابق للأهلي أنتوني موديست.

ويمتلك الحكم الفنزويلي سجلا لافتا، حيث قاد نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي، والتي انتهى بفوز الميرنجي.

كما قاد خلال النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس، التي انتهت بفوز البلوز بهدفين دون رد.

وعلي الصعيد العربي قاد الحكم الفنزويلي مباراة اتحاد جدة والأهلي، والذي انتهى بفوز الاتحاد بهدف نظيف في الدوري السعودي، بخلاف 4 مباريات أخري.

القيمة التسويقية لـ الأهلي وبورتو

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي وفقا لموقع ترانسفير ماركت 47.95 مليون يورو.

ويتصدر محمود تريزيجيه أغلي لاعبي الأهلي في القيمة التسويقية بمبلغ 5 ملايين يورو ثم يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 ملايين يورو ثم وسام أبو علي بنفس القيمة ثم أحمد مصطفى زيزو بـ 3.50 مليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بورتو وفقا لموقع ترانسفير ماركت 345.90 مليون يورو.

ويتصدر سامو أوموروديون أغلي لاعبي بورتو في القيمة التسويقية بمبلغ 50 مليون يورو، ثم ياتي خلفه رودريجو مورا بـ 40 مليون يورو، ثم ديوجو كوستا بـ 40 مليون يورو.

تاريخ مواجهات الأهلي وبورتو

ولم يسبق وأن التقي الأهلي مع فريق بورتو في أي مواجهة سابقة، حيث تعد مباراة الثلاثاء هي الأولي التي تجمع الفريقين سويا.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية البرتغالية

تعود الذاكرة إلى تاريخ مواجهات "المارد الأحمر" أمام الأندية البرتغالية، والذي يشهد تفوقًا لافتًا لصالح بطل إفريقيا، من خلال مواجهتين جمعته بنادي بنفيكا العريق.

الأهلي وبنفيكا 1962، فيتو

في يونيو عام 1962، كانت المواجهة الأولي حينما استضاف الأهلي فريق بنفيكا البرتغالي، بطل أوروبا في آخر نسختين حينها، في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي وبنفيكا 2007، فيتو

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، حيث سجل أهداف الفريق كل من بدوي عبد الفتاح “هدفين” وطه إسماعيل، بينما أحرز لبنفيكا أسطورته الشهيرة إيزيبيو وزميله جوزيه أجواش.

وتجدد اللقاء بين الفريقين في يوليو 2007، خلال احتفالات الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه، وذلك في مباراة ودية أقيمت أيضا بالقاهرة، ونجح الأهلي في تكرار الفوز، هذه المرة بنتيجة 2-1، حيث افتتح شادي محمد التسجيل من ركلة جزاء، وأضاف أسامة حسني الهدف الثاني، في حين سجل جواو باولو هدف بنفيكا الوحيد.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

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