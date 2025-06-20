محمد عمارة: أداء النادي الأهلي لا يرتقي إلى المونديال

قال الكابتن محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن أداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لم يرتقِ للمستوى المطلوب حتى الآن، مشيرًا إلى أن أزمة الفريق بدأت قبل البطولة مباشرة برحيل المدرب كولر وغياب الجاهزية.

تجهيز أشرف بن شرقي ومشكلة مباراة بالميراس

وأوضح خلال حديثه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” أن الشوط الأول أمام إنتر ميامي كان "عالميًّا"، لكن الطقس والرطوبة أثرا في الأداء في مباراة بالميراس، مؤكدًا أن اللاعب أشرف بن شرقي يمتلك إمكانات فنية عالية وكان يجب تجهيزه جيدًا.

فرصة تأهل الأهلي لدور الـ16

وشدد عمارة على وجود مشكلة في خط الدفاع لا يراها الجهاز الفني بوضوح، لكنه أكد أن فرصة التأهل لا تزال قائمة حال الفوز بالمباراة المقبلة، مضيفًا أن مباراة الهلال السعودي وريال مدريد تثبت أن لا وجود لفوارق حقيقية في كرة القدم الحديثة.

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