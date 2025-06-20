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رياضة

الأهلي يتحرك لخوض مرانه استعدادا لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية (صور)

الأهلي يتحرك لخوض
الأهلي يتحرك لخوض مرانه استعداد لمواجهة بورتو، فيتو

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لخوض مران الفريق في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا - السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. 

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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