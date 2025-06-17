مباراة الأهلي وإنتر ميامي أعلى نسبة حضور جماهيري في مونديال الأندية

احتفظت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية، برقم مميز على مستوى الحضور الجماهير في البطولة حتى الآن.

وافتتح النادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 0-0 في افتتاح البطولة، وفي نفس المجموعة تعادل بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

وأشارت شبكة " si" العالمية، إلى أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي تظل في صدارة المباريات من حيث نسبة الحضور الجماهيريا حتى الآن وذلك بعدما أقيمت 8 مواجهات في المسابقة فقط، كما احتلت المركز الثاني في عدد الجماهير خلف مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد التي شهدت حضور 80 ألف و619 مشجعا.

وجاءت نسب الحضور الجماهيري في كل مباراة كالتالي:

1- الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك: 60927 مشجعا بنسبة 93% من سعة الملعب.

2- بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي على ملعب TQL: 21152 مشجعا بنسبة 81% من سعة الملعب.

3- باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو على ملعب روز بول: 80619 مشجعًا بنسبة 90% من سعة الملعب.

4- بالميراس ضد بورتو على ملعب ميتلايف: 46275 مشجعًا بنسبة 56% من سعة الملعب.

5- بوتافوجو ضد سياتل على ملعب لومن: 30151 مشجعًا بنسبة 44% من سعة الملعب.

6- تشيلسي ضد لوس أنجلوس على ملعب مرسيدس بنز: 22137 مشجعًا بنسبة 32% من سعة الملعب.

7- بوكا جونيورز ضد بنفيكا على ملعب هارد روك: 55574 مشجعًا بنسبة 85% من سعة الملعب.

8- فلامنجو ضد الترجي على ملعب لينكولن المالي: 25797 مشجعًا بنسبة 38% من سعة الملعب.

مطالب إسبانية بإلغاء كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

فيما طالب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، بضرورة إلغاء بطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مطالب بإلغاء مونديال الأندية

وفي تصريحات صحفية أدلى بها تيباس اليوم الثلاثاء، أكد أن "هدفه هو إلغاء كأس العالم للأندية"، مضيفًا أنه "لا حاجة لمسابقة أخرى تحرك الأموال باتجاه قطاع معين من الأندية واللاعبين، وتخرج من مكان ما".

وشدد على "لا يوجد متسع في الروزنامة، ولا يوجد المزيد من المال".

ويرى تيباس ضرورة "الحفاظ على بيئة كرة القدم" وهذا يستلزم إلغاء كأس العالم للأندية وإعادتها إلى صيغتها السابقة التي كانت تستغرق أقل من أسبوع، ويشارك فيها بطل أوروبا في مباراتين فقط.

وعلى الرغم من دفاعه عن ضيق الوقت، يظل تيباس متمسكًا بعدم تخفيض عدد فرق الليجا من 20 إلى 18 فريقًا.

تيباس قلل تمامًا من شأن كأس العالم للأنديةة، قائلا إنه لم يشاهد أي مباراة منها، وأن ما رآه كان "جزءًا من مباراة تشيلسي وبدا له وكأنها مباراة ودية صيفية".

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