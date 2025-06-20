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رياضة

كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

خيسوس فالينزويلا
خيسوس فالينزويلا

كشفت تقارير صحفية عن تعيين الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا لتولي القيادة التحكيمية للمواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبورتو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

من هو الحكم خيسوس فالينزويلا؟ 

ويعد الحكم خيسوس فالينزويلا من مواليد 24 نوفمبر 1983 حيث يبلغ من العمر 41 عاما، حيث بدأ مسيرته التحكيمية في عام 2011 وتحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2013.

وسبق له أن أدار مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة في نسخة 2023 من مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 3-1. 

ويعد فالينزويلا فال حسن بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء، حيث سبق وأدار مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السعودي في كأس العالم نسخة 2023، والتي حسمها الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي شهدت طرد المهاجم الفرنسي السابق للأهلي أنتوني موديست.

ويمتلك الحكم الفنزويلي سجلا لافتا، حيث قاد نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي، والتي انتهى بفوز الميرنجي.

كما قاد خلال النسخة الحالية من كأس العالم للأندية،  مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس، التي انتهت بفوز البلوز بهدفين دون رد. 

وعلي الصعيد العربي قاد الحكم الفنزويلي مباراة  اتحاد جدة والأهلي، والذي انتهى بفوز الاتحاد بهدف نظيف في الدوري السعودي، بخلاف 4 مباريات أخري. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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