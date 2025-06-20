أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب عالميا واستقراره محليًا.. الضرائب تعلن حصاد التسهيلات الضريبية.. و"مصر للألومنيوم" و"كيما" ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الضرائب تعلن حصاد التسهيلات الضريبية خلال مؤتمر شكرًا

أعلنت وزارة المالية أنه انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي، سيتم إطلاق لأول مرة مؤتمر «شكرًا» لتكريم شركائنا الداعمين والمساندين لرؤيتنا الإصلاحية ومبادراتنا التنموية.

الإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأوضحت وزارة المالية في بيان صادر عنها أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم شركائنا الممولين والإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعمًا لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي.

"ميرسك" تعلق رسو سفنها في ميناء حيفا بعد تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية

أصدرت شركة "ميرسك" الدنماركية لشحن الحاويات، اليوم الجمعة، قرارا بتعليق مؤقت لرسو السفن في ميناء حيفا بإسرائيل، موضحة أنه لا توجد تعديلات أخرى لعملياتها المجدولة في المنطقة، وفق وكالة رويترز.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وتنفذ إسرائيل هجمات جوية على إيران منذ يوم الجمعة الماضي فيما تصفه بمحاولة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وتنفي إيران السعي لتطوير مثل هذه الأسلحة وترد بشن ضربات مضادة على إسرائيل.

أرباح شركة ميرسك

وارتفعت أرباح «ميرسك» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 70% على أساس سنوي إلى 2.71 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام مقارنة مع 2.41 مليار دولار توقعها محللون استطلعت الشركة آراءهم، لكن المجموعة الدنماركية ثبتت توقعاتها للأرباح للعام بأكمله بدعم من استمرار الاضطراب في البحر الأحمر، ما أدى إلى رفع أسعار الشحن

"مصر للألومنيوم" و"كيما" ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025



جاءت شركتا الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ومصر للألومنيوم (إيجبتالوم) بنجع حمادي، ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025.

وتعد الشركتان من الكيانات الرائدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال تبعيتهما المباشرة لكل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية، ما يعكس نجاح جهود إعادة الهيكلة وتطوير الشركات التابعة، ومساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الصناعية في مصر.

اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل

واحتلت شركة مصر للألومنيوم، التي تعد من كبرى شركات الألومنيوم في شمال أفريقيا وتأسست 1969، المرتبة 14 في القائمة، وحققت أرباحا 9,8 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 89%.

المشاط تعقد اجتماعا مع المفوضية الأوروبية للانتهاء من آلية مساندة الاقتصاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية

وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك للتوافق نهائيًا بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، وذلك في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.

حسن عبد الله يتسلم جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية

تسلم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية في احتفالية كبرى بالعاصمة الفرنسية باريس، وبمشاركة واسعة من شخصيات رفيعة المستوى عربية ودولية، وذلك خلال القمّة المصرفية العربية الدولية التي تنعقد اليوم تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي منح الجائزة لحسن عبدالله تقديرا لدوره البارز في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، والإدارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعكس الجائزة المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، ودوره المحوري في دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويمنح اتحاد المصارف العربية هذه الجائزة سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية العربية التي حققت إنجازات متميزة وتركت بصمة واضحة في المجال المصرفي محليًا وإقليميًا، حيث تم التصويت بالإجماع لاختيار حسن عبدالله محافظ العام 2025 خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية (المؤلف من 20 دولة عربية) في ديسمبر الماضي.

جمعية الضرائب: التيسيرات الضريبية تساهم في انضمام 80% من الصناعات الخشبية للاقتصاد الرسمي

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التيسيرات الضريبية تساهم في تطوير الصناعات الخشبية، حيث يضم هذا القطاع 120 ألف منشأة ما يقرب من 80% منها خارج المنظومة الرسمية.

الصناعات الخشبية ثالث أكبر القطاعات الصناعية

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعات الخشبية والاثاث والموبيليا من الصناعات العريقة في مصر وتعد ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، فضلا عن استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ويساهم هذا القطاع بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن أبرز مشكلات القطاع ارتفاع أسعار الخامات المستوردة حيث زادت أسعار الأخشاب بنسبة تجاوزت 50% فضلا عن وجود مشاكل في سلاسل الإمداد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسيطر روسيا علي 25% من واردات مصر من الأخشاب.

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بفعل قوة الدولار وتراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على الدعم الناتج عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% إلى 3350 دولارا للأوقية، ليهبط نحو 2.5% منذ بداية الأسبوع كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.20% إلى 2366 دولارا للأوقية.

دخول أمريكا في حرب إيران

وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد من الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع الإبقاء على توقعات خفضها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وذكر محللو بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة: "تطورات الاقتصاد الكلي، خاصة استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار، لم تدعم أسعار الذهب"، وأضافوا أن توقعات التضخم المرتفع والموقف الحذر من الفيدرالي ضغطا على توقعات السوق بشأن عدد مرات خفض الفائدة هذا العام.

وزير الصناعة يلتقي بمستثمري منطقة أبورواش الصناعية لمناقشة مشاكلهم غدا

أعلنت وزارة الصناعة والنقل، أنه تقرر عقد لقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع مستثمري منطقة أبو رواش الصناعية غدا السبت، وتدعو الوزارة مستثمري منطقة أبو رواش الصناعية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المنطقة الصناعية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

الإمارات تقرر إنشاء وزارة للتجارة الخارجية

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في الحكومة وتعيين ثاني الزيودي وزيرا لها، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المري.

توسيع شبكة الشركاء التجاريين

‏يأتي القرار في ظل استهداف الإمارات توسيع شبكة الشركاء التجاريين لها من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي شهد حتى تاريخه إنجاز 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، بحسب شبكة CNBC عربية.

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات

إلى هذا، ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 18.6%على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، مسجلة نحو 835 مليار درهم.

وبحسب وزير التجارة الخارجية، ثاني الزيودي، من المتوقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز 3.5 تريليونات درهم بنهاية 2025.

مورجان ستانلي: سوق العقارات في هونج كونج تستعد للتعافي بعد 7 سنوات ركود

توقع بنك "مورجان ستانلي"، استعداد سوق العقارات السكنية في هونج كونج للتعافي بعد سبع سنوات من الركود التي عانت منها بشكل كبير.

وقال محللون بقيادة برافين شودري، في تقرير، إن أسعار المنازل في المدينة تقترب من أدنى مستوياتها، وسط تزايد إقبال المشترين من البر الرئيسي الصيني، وتحسن أسواق رأس المال، والانخفاض الأخير في أسعار الفائدة.

وأضاف المحللون: "مع أننا قد نكون في مرحلة مبكرة، لكننا نرى مبررات قوية للتفاؤل بأننا على مشارف دورة انتعاش قد تمتد إلى أربع أو خمس سنوات".

سوق العقارات السكنية في هونج كونج

يدعم مشترو العقارات من البر الرئيسي الصيني سوق العقارات السكنية في هونج كونج، إذ أصبحت عوائد الإيجارات في المدينة أعلى من تلك المسجلة في المدن الصينية من الدرجة الأولى، مما يعزز الطلب على الاستثمار.

وأضاف المحللون أن تعافي أسواق رأس المال يخلق تأثير الثروة، ما يعزز بدوره الطلب على الإسكان، كما أن انخفاض أسعار الفائدة يشكل دعمًا إضافيًا للسوق، حيث يحوم سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ لأجل شهر واحد عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، بعد انخفاضه الشهر الماضي.

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الصويا والأولين والذرة وعباد الشمس، بينما ارتفع سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57500 جنيه.

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة (آخر تحديث)



أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 87.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 73 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.6 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية فى ختام حركة تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، واندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، ما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5470 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4785 جنيها “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 4100 جنيه “للبيع”.



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