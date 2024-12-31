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هونج كونج تستقبل العام الميلادي الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية (فيديو)

هونج كونج، فيتو
هونج كونج، فيتو

استقبلت هونج كونج، العام الميلادي الجديد 2025، بالاحتفالات والألعاب النارية.

كذلك استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2025 بعروض مبهرة للألعاب النارية انطلقت من برج السماء في مدينة أوكلاند، إيذانًا ببدء السنة الجديدة وسط أجواء احتفالية كبيرة.

وباعتبارها أول دولة في العالم تدخل العام الجديد، شهدت مدن نيوزيلندا احتفالات حاشدة امتدت عبر مدنها الرئيسية، مثل العاصمة ويلينجتون وأوكلاند.

 

سماء نيوزيلندا تتزين بالأنوار

تزينت سماء نيوزيلندا بألوان الألعاب النارية التي أضفت أجواء مميزة ومبهجة، فيما امتلأت الساحات العامة بالآلاف من السكان المحليين والسياح الذين تجمعوا لمتابعة العروض المدهشة.

 

 

واستغل الحضور هذه اللحظات المشرقة للتعبير عن تطلعاتهم وأمانيهم بأن يكون العام الجديد مليئًا بالتحديات والفرص الواعدة، في مشهد يعكس روح الفرح والأمل التي تميز استقبال السنة الجديدة في نيوزيلندا.

تجمع الآلاف من السكان المحليين والسياح في الساحات العامة لمتابعة هذه العروض المدهشة، مع آمال بأن تكون هذه اللحظات المشرقة انطلاقة لعام جديد يحمل تحديات وفرصًا واعدة.

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