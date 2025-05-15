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رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع بوفد شركة ميرسك لبحث إنتاج وتداول الوقود الأخضر

رئيس اقتصادية قناة
رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع بوفد شركة ميرسك
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عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من قيادات شركة AP Moller MAERSK العالمية برئاسة  كاميلا جين، نائبة رئيس الشركة ومسؤولة السياسات العامة والشؤون التنظيمية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، هذا وقد حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر

وأعرب وليد جمال الدين، عن تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعميق التعاون مع شركة ميرسك، لافتًا إلى أن الهيئة منفتحة على الشراكات العالمية في الأنشطة اللوجستية وأنشطة إنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن، لا سيما في ظل تبني شركة ميرسك لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية كواحدة من الرواد العالميين في الشحن البحري الأخضر؛ حيث دشنت الشركة أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر، التي قامت المنطقة الاقتصادية بالاحتفاء بتموينها للمرة الأولى بميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة خلال عام 2023.

 كما أوضح أن التعاون مع ميرسك لا يقتصر على الأنشطة البحرية والشحن، بل يمكن أن يمتد للمناطق اللوجستية، والوقود الأخضر إذ يمثل التكامل بين مواني الهيئة والمناطق الصناعية واللوجستية وموقعها الاستراتيجي الحل الناجز لإتاحة تكلفة غير قابلة للمنافسة للوقود الأخضر وتموين السفن به، لافتًا إلى أن تنوع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة يمثل فرصة إضافية للشركة لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبهم ثمن مسؤولو "ميرسك" شراكتهم مع الهيئة، معربين عن تقديرهم لمدى المهنية والشفافية التي تتمتع بها إدارة الهيئة، خاصة في ظل التحديات الراهنة أمام حركة التجارة العالمية، مؤكدين أن التعاون مع الهيئة يساهم في التغلب على العقبات كافة، ويدفع أعمال الشركة نحو آفاقٍ أكثر تطورًا.

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