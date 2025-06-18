رئيس الفيدرالي الأمريكي: التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز المستهدف بقليل

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، يوم الأربعاء 18 يونيو، إن التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز المستوى المستهدف بقليل.

وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية، أن الرسوم الجمركية إحدى العوامل التي أدت إلى رفع توقعات التضخم على المدى القريب.

وذكر أن آثار الرسوم الجمركية ستعتمد على مستواها، وأنه من المرجح أن تؤثر زيادات هذا العام سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع من التضخم.

تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر مايو الماضي.

التغيرات في الأسواق المالية

كانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند مستوى مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وأشار المحضر، إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأمريكي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئًا أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل.

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