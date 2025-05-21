الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

حاكم دبي: نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيتو

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.. الأقرب إلى القلب.. والأقرب إلى الرب. 

وأضاف حاكم دبي  في تغريدة على منصة إكس: “كتاب الله.. أعظم رسائل السماء للبشر.. وأقرب طرق البشر لأبواب السماء”. 

وقال: “28 عامًا نكرم فيها حفظة الكتاب المجيد.. ليحفظنا الله.. ويرحمنا الله.. ويرفعنا الله.. واليوم نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم عبر http://quran.gov.ae”.

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أجمل صوت قرآني في العالم طرق البشر لأبواب السماء رسائل السماء للبشر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

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