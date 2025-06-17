4 ممنوعات على موظفي المصلحة المنتهى خدمته بقانون الإجراءات الضريبية

في إطار السعي نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المنظومة الضريبية، أولى المشرّع المصري أهمية خاصة لتنظيم سلوك العاملين في مصلحة الضرائب، ليس فقط أثناء الخدمة، بل حتى بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية بالمصلحة.

فقد نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على عدد من القيود والالتزامات التي تظل سارية على الموظف بعد انتهاء خدمته، في خطوة تهدف إلى منع تضارب المصالح، والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية، وضمان عدم استغلال النفوذ الوظيفي السابق لتحقيق مكاسب شخصية.

ووفق المادة (24) لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من ‏الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو ‏المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من ‏الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو ‏اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس ‏سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.

‏قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وحسب المادة (13): يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي:‏

( أ ) الملف الرئيس: وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

(ب) الملف المحلى: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي.‏

ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط. ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.

المعاملات التجارية بقانون الإجراءات الضريبية

وحسب المادة (12) يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:‏

( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها.‏

الإجراءات الضريبية، (ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح ‏المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.‏

الإجراءات الضريبية وفقا للقانون

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية.‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

ويعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ. ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

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